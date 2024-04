Se concentrant sur des capacités, une sécurité et une polyvalence inégalées pour les clients commerciaux et professionnels, Stellantis est le fabricant qui vend le plus de voitures électriques, ainsi que toutes les autres énergies, en France, en Italie et en Espagne.

Alors que le Groupe est leader sur le marché italien avec sa marque de véhicules utilitaires légers la plus vendue, Fiat Professional, il est leader sur le marché français des véhicules électriques avec la marque Peugeot et la Peugeot e-208 sur le segment B électrique. Au cours du premier mois de l'année 2024, Peugeot Partner/Rifter est devenu le modèle le plus vendu sur le marché toutes énergies en Espagne, atteignant une part de marché de 9,7 %.

Stellantis, qui est le leader du marché britannique des véhicules tout électriques avec une part de plus de 33 %, a renforcé sa position sur le marché des véhicules tout-énergie, atteignant une part de marché de 27,17 % et se classant en deuxième position. Opel/Vauxhall a également affiché une performance similaire. Opel/Vauxhall, qui a augmenté sa part de marché d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière pour atteindre 9,85 %, est devenu le troisième constructeur de véhicules utilitaires légers le plus vendu au Royaume-Uni.

En Allemagne, Stellantis s'est particulièrement bien comportée sur le marché des véhicules utilitaires légers avec les marques Citroën, Fiat Professional, Peugeot et Opel. Stellantis Pro One a enregistré une accélération significative de ses ventes, avec une augmentation d'environ 58 %, et a accru sa part de marché.

Stellantis, qui a vendu près d'un quart des nouveaux véhicules utilitaires légers immatriculés en janvier, avec une part de marché de 22,6 % en Allemagne, est le leader incontesté de l'ensemble du marché de l'énergie au Portugal, avec une part de marché de 48,6 %. En outre, Stellantis Pro One continue de maintenir sa position de leader sur le marché des véhicules électriques, avec une part de marché de 46,2 % et une augmentation de 22,4 % des ventes en janvier. Peugeot est la marque la plus vendue au Portugal.

Après un début d'année en fanfare, Stellantis livrera dans les prochains mois une flotte de Peugeot e-Expert Hydrogen à Hysetco, la société française leader européen du transport de véhicules à hydrogène. Les véhicules à hydrogène seront mis à la disposition des professionnels dans le cadre de l'offre Hysetco.

Cet accord comprendra tous les services connexes tels que l'entretien, la maintenance et la réparation, l'assurance, les véhicules de remplacement, les formalités administratives, la formation, etc. En outre, ces véhicules seront spécialement conçus pour le transport de passagers (tels que les taxis et navettes accessibles aux fauteuils roulants), la logistique ou d'autres utilisations professionnelles (en tant que véhicules commerciaux). Il s'agira de la flotte la plus complète de véhicules utilitaires légers à hydrogène disponibles pour ces usages.

Xavier Peugeot, Business Unit Director de Stellantis Pro One, commente :