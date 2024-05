Les Leapmotor T03 et C10 sont prêts à arriver en Europe. Le constructeur, aidé par le groupe Stellantis, va démarrer ses activités en Europe d'ici septembre 2024 et ouvrira près de 200 points de ventes avant la fin de l'année.

À partir du quatrième trimestre de cette même année, le constructeur vendra également les deux modèles en Inde, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

Où acheter et combien coûte la Leapmotor T03 ?

Leapmotor International BV a été créée en tant que coentreprise à 51/49 dirigée par le groupe Stellantis. À la tête de la nouvelle équipe se trouvera Tianshu Xin, l'ancien directeur de Stellantis Chine, qui, selon ce qui a été déclaré dans un communiqué de presse commun, travaille déjà à préparer le lancement des deux modèles.

En octobre 2023, les deux sociétés ont annoncé un investissement d'environ 1,5 milliard d'euros de Stellantis dans Leapmotor, pour l'acquisition d'environ 21 % des actions de la société, classée parmi les trois premières startups chinoises de véhicules électriques en 2023.

La création de Leapmotor International faisait partie des accords initiaux, Stellantis détenant les droits exclusifs d'exporter et de vendre les voitures de cette marque, ainsi que de les fabriquer en dehors du pays d'origine.

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, et Zhu Jiangming, fondateur, président et PDG de Leapmotor

Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré :

"En tirant parti de notre présence mondiale actuelle, nous serons bientôt en mesure d'offrir à nos clients des véhicules électriques aux technologies avancés à des prix compétitifs, capables de dépasser les attentes. Grâce au leadership de Tianshu Xin, Leapmotor International a développé une stratégie commerciale et industrielle ambitieuse pour. renforcer rapidement les canaux de distribution et soutenir la croissance de Leapmotor, créant ainsi de la valeur pour les deux partenaires impliqués."



Zhu Jiangming, fondateur, président et PDG de Leapmotor, a ajouté :

"Le partenariat entre Leapmotor et Stellantis démontre un haut niveau d'efficacité et de qualité et ouvre un nouveau chapitre dans le processus d'intégration mondiale de l'industrie chinoise des véhicules électriques intelligents."

"En utilisant les technologies innovantes et les produits de pointe de Leapmotor, avec le soutien de Stellantis dans la distribution, le service et le marketing à l'étranger, nous visons à offrir aux clients du monde entier une expérience de conduite et un confort exceptionnels. Nous pensons que ce partenariat peut donner à Leapmotor un nouvel élan pour devenir une entreprise de fabrication de véhicules électriques intelligents mondialement reconnue."