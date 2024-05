Les constructeurs automobiles chinois sont déterminés à se hisser au sommet des ventes mondiales et, tandis que la Commission européenne enquête sur des subventions publiques présumées qui maintiendraient les prix des voitures chinoises à un niveau bas sur le Vieux Continent, de plus en plus de constructeurs se disent intéressés par l'ouverture d'usines automobiles sur notre continent.

Fin 2023, BYD a annoncé la construction d'une usine en Hongrie (sa première en Europe) et souhaiterait en ouvrir une autre. Stella Li, vice-présidente de BYD et présidente de BYD Europe, a nié que des négociations avec des gouvernements européens étaient en cours, alors que l'on sait que l'Italie négocie avec Chery Auto (une discussion qui n'est pas sans susciter des critiques de la part de la haute direction de Stellantis) et que même Dongfeng Motor serait intéressé par une production chez nos voisins transalpins.

Chery a déjà pris pour acquis l'ouverture de son premier site de production européen en Espagne et l'entreprise publique SAIC Motor continue de chercher une usine d'assemblage européenne tout en annonçant que sa MG ouvrira son deuxième centre européen de pièces détachées en France d'ici l'été.

Great Wall Motor envisageait déjà l'année dernière d'implanter sa première usine européenne en Allemagne, en Hongrie ou en République tchèque, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles.

Démarrage en Espagne et en Hongrie

L'entreprise chinoise Chery Auto a signé un accord de coentreprise avec l'entreprise espagnole EV Motors en vue de produire des voitures dans sa première usine en Europe. Les voitures seront produites d'ici la fin de l'année dans l'usine espagnole de Catalogne laissée par le japonais Nissan.

Chery Tiggo 7

L'accord fait partie d'un plan ambitieux lancé en 2020 par l'Espagne, deuxième pays producteur de voitures en Europe après l'Allemagne, pour attirer des entreprises qui produiront des véhicules électriques et des batteries grâce aux fonds d'aide à la lutte contre les pandémies de l'Union européenne.

Chery, le partenaire junior de la coentreprise, sera le premier à commencer à produire ses véhicules Omoda dans l'usine espagnole, tandis que l'actionnaire majoritaire EV Motors commencera à produire ses propres véhicules au quatrième trimestre (l'objectif d'ici 2029 est d'assembler 150 000 véhicules par an).

Les voitures BYD seront construites à Szeged, en Hongrie, dans une nouvelle usine qui devrait être opérationnelle d'ici trois ans et qui sera la deuxième usine de BYD après celle de Komarom, qui a ouvert ses portes en 2016 et qui est dédiée à la production d'eBus. Selon le cabinet d'analystes Bernstein, la nouvelle usine pourrait avoir un volume de 200 000 voitures par an, à la fois des BEV et des PHEV.

BYD Seagull

Comme Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD Company Limited et présidente de BYD Europe, nous l'a dit au salon de l'automobile de Pékin, le groupe a l'intention de lancer une autre usine en Europe, voire deux.

Geely est également déterminé à produire des voitures en Europe, il devrait le faire en Pologne, mais le nouveau gouvernement doit confirmer ou non son soutien au projet du constructeur chinois et le fera d'ici l'été.

Des voitures, mais aussi des batteries chinoises

Les voitures chinoises pourraient bientôt être fabriquées en Italie. Comme prévu, le gouvernement Meloni négocie avec Chery Auto et Dongfeng Motor serait également intéressé par une production dans ce pays. Entre-temps, les géants chinois des batteries se tournent également vers l'Europe.

Dongfeng eπ 007

Le PDG de CATL, Zeng Yuqun, a admis qu'il était intéressé par des investissements sur le Vieux Continent, mais beaucoup dépendra des droits de douane sur les voitures électriques chinoises que l'Europe émet l'hypothèse d'une entrée en vigueur en juillet 2024.

Batterie CATL au salon de l'automobile de Munich 2023

Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis font pression sur le Mexique pour freiner l'expansion chinoise. Pour l'instant, les portes des nouvelles usines chinoises sont fermées, mais pour combien de temps encore ?