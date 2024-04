Volkswagen est très présent au Salon de l'Automobile de Pékin cette année. Le concept ID.Code pourrait être le plus étrange de tous, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. De l'extérieur, il ressemble à un SUV assez simple. L'habitacle n'est pas trop radical non plus, avec un agencement typique des concepts, quatre sièges pivotants dans un cockpit minimaliste. C'est la technologie qui s'infiltre dans sa peau qui, franchement, est un peu effrayante.

Comment décrire autrement un système appelé "3D Eyes" qui vous observe lorsque vous vous approchez ? Il fait partie d'un système d'éclairage interactif complet que Volkswagen envisage dans le cadre d'un avenir autonome. Vous voyez cette longue bande blanche sur le nez entre les phares ? Il s'agit du Light Cloud, composé de 967 diodes électroluminescentes qui, entre autres, peuvent créer des "yeux" en forme de U qui donnent l'impression de regarder dans différentes directions.

Il fonctionne en conjonction avec l'écran lumineux, qui est plus difficile à voir. En effet, il s'agit de la partie "souriante" de la face avant, située sous le Light Cloud, à l'endroit où l'on s'attendrait à voir une calandre. VW utilise une peinture transparente qui, lorsque l'écran lumineux est éteint, ressemble à une partie normale de la voiture. Lorsqu'il est allumé, il peut tout afficher, des bulletins météo aux images saisonnières comme les cerisiers en fleurs au printemps. Si une autre voiture s'arrête pour vous laisser passer, l'écran peut afficher un gros cœur en signe de gratitude.

Nous nous en tenons à notre évaluation effrayante, mais si cela ne suffit pas, VW offre également à l'ID.Code ce que l'on appelle des fenêtres intelligentes. À certains endroits de la vitre, ces fenêtres peuvent afficher un avatar sous la forme d'un être humain qui peut engager la conversation lorsque vous vous approchez. En résumé, nous avons des yeux numériques et des emojis qui apparaissent à l'avant, et une tête humaine flottante sur les vitres latérales qui pourrait vous rappeler de mettre de la crème solaire. Et nous n'avons pas encore parlé de la "sauce secrète".

VW affirme que toutes ces fonctions technologiques font partie d'une "sauce secrète". Pour les concepteurs de VW, cette sauce est quelque chose d'intangible, de surprenant et d'inspirant, et la technologie, ainsi que le design général, en font partie. Selon l'entreprise, il s'agit en fait d'apporter une camaraderie et une communication semblables à celles des humains dans un avenir rempli d'IA. Cette communication n'est d'ailleurs pas réservée au seul propriétaire du véhicule. Une multitude de caméras et de capteurs confèrent à l'ID.Code une fonctionnalité autonome de niveau 4, de sorte que ces "yeux" et ces écrans externes peuvent également faciliter la communication de véhicule à véhicule et de véhicule à infrastructure.

Pendant ce temps, les occupants des sièges avant dans l'habitacle du SUV peuvent tourner à 180 degrés et discuter avec les personnes à l'arrière pendant que la voiture roule. Ou bien, vous pouvez avoir une conversation avec la voiture, ou plutôt, l'avatar humain qui apparaît en réalité augmentée sur le pare-brise. On peut supposer qu'il est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois tout en se faufilant dans la circulation en toute sécurité.

Quant au design extérieur, VW pense qu'il fait également partie de cette sauce spéciale. Décrit comme élégant et semblable à celui d'un avion, il est censé trouver un équilibre entre un SUV fonctionnel et celui d'un véhicule de grand tourisme élégant d'autrefois. Le design étant subjectif, nous vous laissons tirer vos propres conclusions. Nous voyons un SUV épuré avec une touche de crossover contemporain, mais c'est à peu près tout.

Pour l'instant, il s'agit strictement d'un concept car. Il n'y a aucune mention du groupe motopropulseur, de l'autonomie ou de quoi que ce soit d'autre de nature mécanique. Il n'y a pas non plus de mention d'éventuels plans de production, bien que VW soit catégorique sur le fait que l'ID.Code pointe vers l'avenir de l'entreprise en Chine. Quant à savoir si des fonctionnalités telles que les yeux 3D ou les avatars humains migreront vers d'autres régions du monde, nous devrons attendre de voir ce que l'avenir nous réserve.