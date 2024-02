L'intérieur de la Dacia Spring 2024 donne l'impression d'être à bord d'un tout nouveau modèle et non d'un "simple" restylage. Entre son design, le souci du détail et de la technologie, le lien en avant par rapport à l'ancienne génération est remarquable. L'ambiance typiquement low-cost laisse ainsi place à la maturité d'une voiture d'un segment, et d'un prix, supérieur.

De l'écran de 10 pouces, réservé aux équipements les plus riches, avec l'instrumentation numérique de série, en passant par des solutions simples mais astucieuses pour améliorer l'ergonomie. Désormais, examinons en détail l'intérieur de la nouvelle Spring.

Dacia Spring 2024, le tableau de bord

La star incontestée de cette révolution est le tableau de bord, dominé au centre par l'écran de 10 pouces mentionné plus haut, qui gère le système d'infodivertissement revu et corrigé, dérivé en partie de celui du Duster. Il est dirigé par des commandes tactiles, avec des graphiques simples et toujours clairs. Disposé en position surélevée pour ne pas déranger excessivement pendant la conduite, il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, même en mode sans fil.

Disponible uniquement sur les versions les plus riches de la Dacia Spring 2024 en entrée de gamme, il est remplacé par un support où l'on peut placer son smartphone qui, connecté via le Bluetooth à la voiture, peut être utilisé comme centre de contrôle pour la navigation, les contenus multimédias et les appels.

Autre nouveauté, l'instrumentation numérique de 7 pouces, également de série, avec différents écrans pour afficher diverses informations telles que l'autonomie restante, le style de conduite, etc. Le volant, désormais réglable en hauteur, présente un nouveau design, plus solide, avec des boutons sur les deux branches pour gérer l'infodivertissement et les différents systèmes d'aide à la conduite. Comme il est de tradition pour les modèles du Groupe Renault, sur le côté droit, ancré à la colonne, se trouve l'élément qui rassemble les commandes du système audio : volume, changement de piste, etc.

Le moniteur 10 pouces Dacia Printemps 2024, le détenteur du smartphone

Pour revenir au centre, juste en dessous de l'écran se trouvent les bouches d'aération redessinées, avec une sortie centrale en forme de Y pour capter les feux avant, des boutons physiques pour commander la climatisation et deux prises USB de type C.

Connectivité

Conformément à la philosophie "je n'offre que ce qui est vraiment nécessaire", le Dacia Spring 2024 n'a pas de module 5G pour se connecter au réseau, tandis que les mises à jour OTA ne concernent que les cartes du système de navigation .

Dacia Spring 2024 Instrumentation numérique 7" Affichage tête haute Non Moniteur central 10" cm Écran miroir Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui (cartes) Assistante vocale Non

Dacia Spring, l'intérieur de la nouvelle et de l'ancienne génération

Dacia Spring 2024, qualité et matériaux

L'intérieur de la nouvelle Dacia Spring 2024 n'a pas seulement été amélioré sur le plan technologique. L'ambiance générale a également retenu d'une refonte en profondeur. Les matériaux, tout en restant rigides, donnent une bien meilleure sensation en termes de qualité et d'assemblage.

Les plastiques blancs du tableau de bord et des panneaux de porte, par exemple, ont été teintés à l'origine pour ne pas être endommagés par les chocs et les rayures. Le design général est également beaucoup plus agréable et soigné, donnant à la petite voiture électrique un aspect plus mature. L'adoption du système "YouClip" dérivé du Duster 2024 est résolument astucieuse, avec des crochets qui peuvent être installés à différents endroits de l'habitacle pour accueillir des sacs, des porte-gobelets ou des supports pour smartphone (avec ou sans recharge par induction). Il reste encore des détails à améliorer, comme la tête de vis apparente dans la petite boîte à gants supérieure sur les panneaux de porte mais tout à fait acceptable sur ce qui se veut une fois de plus, la voiture électrique la moins chère du marché.

Dacia Printemps 2024, le tableau de bord Dacia Printemps 2024, aux premières loges

Dacia Spring 2024, l'espace

Les dimensions de la Dacia Spring 2024 sont quasiment limitées par rapport à la génération précédente, avec une habitabilité suffisante pour quatre personnes et un espace arrière capable d'accueillir des passagers de grande taille. En revanche, la capacité de chargement évolue : le coffre gagne 6 % de volume pour atteindre un minimum de 308 litres et 1 004 litres en rabattant la banquette arrière.

Il y a également un coffre sous le capot avant, idéal pour ranger de petits objets ou le câble de recharge.

Modèle Compartiment à bagages (min/max) Dossiers inclinables Dacia Spring 2024 308/1.004 litres Oui

60/40