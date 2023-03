L'EQB de Mercedes-Benz n'a que deux ans, mais son homologue à moteur à combustion interne est plus âgé et prêt pour son rafraîchissement de mi-cycle. Cela signifie que les mises à jour stylistiques de la GLB arrivent sur la version électrique.

Les photos de l'habitacle révèlent que le crossover arbore le nouveau volant de la marque. Un tissu recouvre le pavé tactile, cachant peut-être les changements apportés à la console centrale. La société pourrait se débarrasser complètement de cette fonctionnalité, mais nous devrons voir la console complètement découverte pour en être sûrs. Les photos ne montrent pas le dernier logiciel d'infodivertissement MBUX sur l'écran du tableau de bord, que Mercedes installera dans le modèle mis à jour.

Galerie: Photos espion Mercedes-Benz EQB 2024

19 Photos

À l'extérieur, Mercedes a camouflé une grande partie du visage de l'EQB. Cependant, nous nous attendons à des changements mineurs au niveau du style. Le crossover devrait présenter un nouveau design de pare-chocs, une calandre modifiée et d'autres mises à jour. L'EQB sur les photos continue d'utiliser les mêmes phares, mais ceux-ci pourraient changer à mesure que le développement se poursuit au cours de l'année. Mercedes pourrait mettre à jour les graphiques d'éclairage interne ou la forme des phares.

Le crossover est beaucoup moins camouflé à l'arrière. Une bande de camouflage recouvre les feux arrière et l'espace entre eux sur le hayon. Le camouflage cache probablement un design modifié mais pas grand-chose d'autre.

Nous ne savons pas quand Mercedes dévoilera l'EQB redessinée. La GLB, qui est plus ancienne, pourrait être la première à être dévoilée avant que Mercedes ne lance le nouveau véhicule électrique. L'EQB et la GLB devraient faire leurs débuts avant la fin de l'année et être commercialisées pour l'année modèle 2024, indépendamment de leurs débuts. Le nouveau design pourrait s'accompagner d'une nouvelle étiquette de prix.