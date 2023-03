Mercedes-Benz revient sur sa longue histoire dans son musée de neuf étages à Stuttgart, en Allemagne. Le bâtiment abrite plus de 1 500 objets, des dizaines de Mercedes et de nombreuses voitures de course. Un morceau de cette histoire accueille les visiteurs avant même qu'ils n'entrent dans le musée, grâce à la sculpture en bronze grandeur nature de Juan Manuel Fangio et de sa voiture de course victorieuse, la Mercedes-Benz W 196 R Silver Arrow.

Fangio et sa voiture sont devenus un lieu de photo très prisé depuis l'ouverture du musée en 2006. La sculpture de trois tonnes permet aux visiteurs de s'asseoir dans la voiture grandeur nature.

Galerie: La Sculpture de Juan Manuel Fangio au musée Mercedes-Benz

11 Photos

Mercedes a fait courir deux versions de la W196 R avec Fangio, qui sont toutes deux exposées dans le musée. L'une d'entre elles avait des roues indépendantes, tout comme la sculpture, et était conçue pour les circuits sinueux. La société a également fait courir une version aérodynamique pour les circuits à grande vitesse. Le moteur 2,5 litres développait une puissance impressionnante pour l'époque, de 290 ch, ce qui permettait à la voiture d'atteindre près de 300 km/h, il y a près de 70 ans et bien avant que la sécurité ne soit considérée comme un facteur important.

Beaucoup considèrent Fangio, né en Argentine, comme l'un des plus grands pilotes de course de tous les temps, ayant remporté cinq championnats du monde de Formule 1 pour quatre marques différentes, dont Ferrari, Alfa Romeo et Maserati. Fangio a remporté deux de ces championnats avec Mercedes en 1954 et 1955, contribuant ainsi à faire du constructeur automobile une force dominante en F1. La sculpture rend également hommage à la relation de Fangio avec Mercedes.

La sculpture représente Fangio debout à côté de sa voiture gagnante. Une main tient le volant et son casque est glissé sous son autre bras. La sculpture est l'un des cinq moulages d'un monument situé sur le circuit de Barcelone en Espagne. L'artiste catalan Joaquim Ros i Sabaté l'a créée, et des moulages se trouvent également au Nurburgring, à Monaco, à Monza, au siège de Mercedes en Argentine et au musée Mercedes-Benz.