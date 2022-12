Si 2022 a confronté Maserati à divers problèmes, tant productifs (crise des semi-conducteurs) qu'organisationnels (réorganisation des usines de Turin), 2023 confirme un programme résolument excitant : au cours de l'année, nous verrons en effet le très attendu SUV Grecale, reporté de novembre au printemps prochain, et de grandes nouveautés parmi les voitures de sport, dont les premières électriques.

Le Grecale sera reporté, heureusement de peu, ne laissant que le début du Levante Hybrid et l'arrivée sur le marché de la MC20 à 2022, le reste du programme devrait au contraire être respecté : ce que nous espérons, car 2023 est précisément l'année où commencera la phase de renouvellement la plus importante pour la Maison du Trident, avec le début de la plateforme électrique Folgore.

Voici donc les nouveautés Maserati pour 2023:

Maserati Grecale Folgore

Pour que la marque devienne un constructeur de "volume", même parmi les voitures de sport électriques, le Maserati Grecale Folgore devrait faire ses débuts à l'été 2023.

La plate-forme dérive du "Giorgio" de l'Alfa Romeo Stelvio, dont elle hérite de la dynamique appréciée, mais avec des mesures légèrement plus abondantes. Son empattement est de 2,90 mètres et longueur de 4,85, pour 535 litres de coffre.

Maserati Grecale Folgore

La Maserati Grecale Folgore dispose d'une batterie d'une capacité de 105 kWh fonctionnant à 400 volts et de deux moteurs électriques d'une puissance totale de 544 ch et d'un couple maximal de 800 Nm.

Nom Maserati Grecale Folgore Carrosserie SUV moyen Moteurs Électrique Date d'arrivée Été 2023 Prix À définir

Maserati GranTurismo

Lancée il y a plus de 10 ans et récemment retirée de la production, la sportive 2+2 Maserati GranTurismo renaît sous forme de coupé avec une nouvelle plateforme, bientôt suivie par la GranCabrio à toit ouvert.

Maserati GranTurismo Trofeo

Quant à la mécanique, elle hérite de la MC20 et du puissant V6 3.0 Nettuno avec une puissance de 490 à 550 ch.

Une variante électrique de la Folgore est prévue, qui sera alimentée par un groupe motopropulseur Folgore à trois moteurs développant 1 200 ch et offrant une autonomie de 450 km.

Nom Maserati Granturismo/GranCabrio Carrosserie Coupé et cabriolet Moteurs Essence, hybride essence, électrique (Folgore) Date d'arrivée Juillet 2022 Prix À définir

Maserati GranCabrio

De la Maserati GranCabrio, dont la sortie est prévue en 2023, il n'existe que des photos espions et quelques photos officielles de l'open-top avec toit en toile.

Maserati GranCabrio 2023

Nom Maserati GranCabrio et GranCabrio Folgore Carrosserie Cabriolet Moteurs Essence, électrique (Folgore) Date d'arrivée Été (Folgore : fin du printemps) Prix À annoncer

Pour l'instant, peu de détails sont connus, mais on sait grosso modo que la puissance devrait être proche de celle du modèle à essence, soit entre 490 et 550 ch. À son tour, la GranCabrio Folgore à batterie vise à reproduire les trois moteurs électriques et les 1 200 ch de la GranTurismo Folgore.

Maserati MC20 Cielo

La Maserati MC20 Cielo, une variante à toit ouvert de la MC20 coupé, est le premier des nouveaux modèles prévus pour 2023 par ordre d'arrivée. En fait, les premières livraisons sont attendues en janvier 2023.

Maserati MC20 Cielo

La particularité de la MC20 Cielo, outre le V6 Neptune de 630 ch, est le toit en verre rétractable électriquement et occultant . Le prix est environ 260 000 euros, soit près de 30 000 euros de plus que le coupé MC20. La variante électrique MC20 Cielo Folgore sera pour plus tard.