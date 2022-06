Les débuts de la Maserati Granturismo se rapprochent. La voiture de sport modénaise rejoindra bientôt la famille du constructeur au trident avec une version thermique et une version électrique. Pendant ce temps, les essais se poursuivent sans relâche, l'un des prototypes ayant été repéré par l'un de nos lecteurs. En plus des photos de l'extérieur, nous avons également quelques clichés de l'intérieur.

Comme un air de famille

La carrosserie de la Granturismo est vraiment finalisée. A part les sorties d'échappement qui sont encore en phase expérimentale, la Maserati montre déjà les formes du modèle de production qui reprendra - surtout à l'avant - le style de la Grecale.

Mais en réalité, les photos les plus importantes sont celles de la cabine. Ici aussi, la supercar émilienne semble prête à être lancée, avec des sièges et un tableau de bord sans camouflage. Sur les clichés, on remarque immédiatement le double écran central, dont la forme est très proche de celle du Grecale.

Le tunnel central et le volant avec palettes sont également empruntés au SUV, tandis qu'en haut du tableau de bord se trouve le chronographe analogique, caractéristique de toutes les Maserati. En revanche, les sièges sport avec appuie-tête intégré au dossier sont tout nouveaux.

V6 puis électrique

En ce qui concerne les moteurs, le 3.0 V6 biturbo de la MC20 et de la Grecale Trofeo avec des valeurs autour de 630 ch et 730 Nm et une boîte de vitesses automatique à 8 rapports est très probable. Il est peu probable, en revanche, que le moteur 2.0 turbo mild hybrid de 300 ch monté sur le nouveau SUV de Maserati soit disponible dans la Granturismo.

Le dévoilement de la Granturismo semble désormais être une question de mois, voire de semaines. Il faudra toutefois attendre 2023 pour la Folgore, la version zéro émission équipée de trois moteurs électriques et d'une puissance maximale de plus de 1200 ch.