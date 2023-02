Après avoir dévoilé quelques éléments de l'habitacle de la future Mercedes Classe E, le constructeur a également donné des indices sur l'avenir de son système d'infodivertissement, en annonçant un partenariat stratégique avec Google.

Alors que certains constructeurs, Polestar en tête, ont décidé de se baser totalement sur le système Android du géant de la tech, le Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) développé par la marque va rester en place mais le système de navigation de Google va y être intégré. Mercedes sera ainsi le premier constructeur à concevoir sa propre expérience autour des données fournies par Google Maps.

"Google est un leader dans la cartographie et la navigation depuis de nombreuses années", a rappelé Ola Källenius, directeur général de Mercedes-Benz. "Avec ce partenariat stratégique, nous sommes ravis de créer des services uniques et de faciliter la vie de nos clients. [Google] sera profondément intégré dans notre interface signature chez Mercedes-Benz, et totalement connecté aux fonctions du véhicules comme le niveau de charge."

Le système de navigation de Mercedes pourra donc s'appuyer sur les riches données de Google et l'on peut s'attendre à ce que le planificateur de trajet des véhicules électriques prenne en compte le niveau de la batterie et indique où s'arrêter pour une recharge, en s'appuyant sur les informations fournies par le géant de la tech.

Le partenariat ne s'arrêtera pas là. "En plus de permettre à Mercedes-Benz de concevoir une interface de navigation personnalisée, nous allons fournir nos outils d'intelligence artificielle et nos données pour accélérer leurs efforts vers le développement durable, la conduite autonome avancée, et améliorer l'expérience utilisateur", a promis Sundar Pichai, directeur général de Google.

Certains véhicules déjà sur les routes vont pouvoir bénéficier de certaines informations fournies par Google, notamment pour plus de 200 millions commerces et lieux publics à travers le monde. L'ensemble des nouveautés devrait apparaître sur les véhicules basés sur la plateforme MMA, à partir de 2024.