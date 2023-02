Après des mois de photos espion de versions camouflées, Mercedes lance officiellement sa campagne de communication autour de la prochaine Classe E, avec un premiers teaser. La berline de luxe répondant au nom de code W214 dévoile pour le moment son habitacle, avec un grand écran qui vous sera peut-être familier puisqu'il s'inspire de celui de l'EQE, et plus précisément la version sans l'Hyperscreen.

La disposition n'est pas totalement calquée sur l'EQE puisque Mercedes a opté pour des aérations plus fines et incurvées. Cela confère plus d'élégance et de minimalisme au tableau de bord, avec la suppression des ouvertures latérales. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront aussi que la rangée de boutons servant de raccourcis a été déplacée pour passer de l'avant de l'accoudoir central à une zone sous l'écran principal.

L'habitacle de la Mercedes E-Class 2024

Un autre changement notable est sur la partie supérieure du tableau de bord, où une caméra a été ajoutée. Elle est proposée en supplément avec le Superscreen MBUX, qui ajoute un écran supplémentaire côté passer. La caméra ne peut fonctionner qu'avec la voiture à l'arrêt et permet de prendre des photos ou des vidéos, et même de participer à des visioconférence sur Zoom ou Webex.

Comme sur les autres modèles les plus haut de gamme de Mercedes, la Classe E peut suivre les yeux du conducteur pour voir s'il regarde l'écran situé sur le côté droit du tableau de bord, qui utilise la technologie DLC (Dual Light Control) pour s'assurer que le conducteur ne regarde pas des vidéos tout en roulant. Cette fonctionnalité peut être désactivée.

Une caméra détecte également les mouvement des yeux pour voir si le conducteur lorgne du côté de l'écran pour le passé. La luminosité peut ainsi être réduite pour rendre cela plus difficile, tout en permettant au passager de continuer à regarder le contenu.

Mercedes E-Class 2024 Mercedes EQE 2023

Le système d'infodivertissement ne proposera pas que Zoom et Webex. Mercedes a intégrer TikTok dans son MBUX, ainsi que le jeu Andry Birds et le navigateur Vivaldi. Un portai de divertissement optionnel donnera l'accès à du streaming vidéo, des jeux, de l'information et du contenu à la demande.

La Mercedes Classe E proposera une option nommée Active Ambient Lighting, permettant d'associer le système audio aux lumières de l'habitacle, pour les faire réagir au rythme de la musique. Ce système audio Burmester sera doté de 17 haut-parleurs, de série.

La Mercedes Classe E devrait se dévoiler plus en détail au printemps, avant un lancement en fin d'année.