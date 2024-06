Des salaires qui stagnent depuis des décennies, un pouvoir d'achat en baisse constante et des taxes omniprésentes. Pour de nombreux Français, l'achat et la possession d'une voiture deviennent compliqués, surtout si l'on compare la situation à celle du reste de l'Europe.

Il ne s'agit pas d'un simple sentiment, mais du résultat d'une étude menée par Vignetteswitzerland.com. Les analystes suisses ont comparé différents paramètres dans 10 pays européens et ont attribué une note en fonction du caractère « abordable » d'une voiture pour leurs citoyens respectifs. Spoiler : la France est dans le top 5.

La méthodologie

Avant d'analyser le classement, essayons de comprendre comment les chercheurs ont calculé les différentes données. En utilisant différentes sources officielles (par exemple, les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens, ont été prises comme référence pour le calcul de la taxe sur la propriété), les chercheurs ont rassemblé des données sur le coût du carburant, la taxe sur la propriété (la fameuse vignette), les prix moyens des voitures neuves et les coûts moyens d'assurance.

Ces données ont été comparées au salaire mensuel moyen dans chaque pays et une note de 1 à 10 a été attribuée en fonction de la difficulté ou de la facilité d'entretien d'une voiture.

La France dans le Top 5

La Suisse figure en tête de ce classement. Bien que le coût de la vie soit assez élevé et que le prix moyen des voitures soit le plus élevé de tous les temps (46 979 euros), le salaire mensuel moyen de 5 569 euros facilite certainement la vie des Suisses. Sur le podium figurent également l'Irlande et le Luxembourg, où les salaires parviennent à résister à l'impact de la hausse des prix des voitures neuves.

Parcourons rapidement le classement et passons ensuite à la dixième place, avec l'Italie à la peine. Au Bel Paese, le coût moyen d'une voiture dépasse les 27 000 euros, au détriment d'un salaire moyen de seulement 1 740 euros, le plus bas du Top 10.

Un aspect certainement à prendre en compte dans la transition vers les voitures électriques, qui concerne inévitablement aussi l'Italie, où les voitures à batterie ont jusqu'à présent eu du mal à s'imposer. Outre les incitations (tardives) et les doutes de nombreux Italiens quant à l'infrastructure de recharge (qui, de toute façon, ne cesse de se développer dans tout le pays), la relation entre le prix des voitures et les salaires reste probablement l'une des questions les plus importantes à débattre.