Le mois d'avril 2022 est terminé, et il est temps de faire le bilan. Alors que le marché des voitures neuves a baissé de 22,58 % (108 723 immatriculations), celui des véhicules d'occasion enregistre une baisse de 17,2 % par rapport à avril 2021 avec 428 674 immatriculations. Cela représente également une baisse de 14,8% par rapport à avril 2019.

Toujours est-il qu'il se vend plus de véhicules d'occasion que de véhicules neufs. Il s'est vendu près de 4 véhicules d'occasion pour un véhicule neuf.

''Les mauvaises nouvelles s’accumulent sur un marché du véhicule d’occasion où l’offre est pourtant en légère augmentation et les prix plus stables depuis le début de l’année. L’environnement international et les prix élevés des carburants et biens de consommations n’invitent pas à investir dans un nouveau véhicule. Une grande partie des consommateurs a donc décidé de reporter son achat", a commenté Vincent Hancart, Directeur Général d’AutoScout24 France. "Certains segments restent très dynamiques comme ceux des véhicules électrifiés ou à l’autre bout de l’échiquier les véhicules plus anciens plus abordables. Pour les mois à venir, nous prévoyons un marché encore déprimé mais des prix qui devraient amorcer une légère baisse, ce qui permettrait de stimuler les ventes.''

Les marques françaises enregistrent des baisses de 1,4 % pour Renault, 1,9 % pour Peugeot et 1 % pour Citroën. En revanche, DS progresse de 18,7 %, tout comme Mercedes avec 2,6 %, Audi (+0,8 %) et BMW (+0,04 %).

Toyota : +19,0%

Suzuki : +4,1%

Porsche : +6,7%

Mini : +6,1%

Hyundai : +13,6%

Skoda : +5,5%

KIA : +19,8%

Volkswagen : -1,6 %

Ford : -7,3%

Opel : -6,6%

Fiat : -3,8%

Nissan ; -6,2%

Le mois dernier, le Diesel a enregistré une baisse de 24 % en volume et 8,2 % en PDM. Cependant, les immatriculations des occasions électriques ont presque doublé en volume sur un an après une forte hausse de 83,1 %. Leur part de marché a augmenté de 121,1 %, elles représentent désormais 2 % du marché.

AutoScout24 affirme que le segment de véhicules d'un an est moins "souffre toujours d'un manque de mises en circulation en 2020 et en 2021 et perd 28,8 % en volume soit une diminution de 14,1 % en PDM". Le segment des 2-5 ans voit son volume baisser de 15,5 %, tout comme les voitures de plus de 16 ans qui ont enregistré une diminution en volume de 10 %.