Vous aimez jouer à la bourse ? Vous aimez les investissements - même micro - pour tenter de compléter votre salaire ? Selon Jim Bianco, président de la société d'études de marché interviewé par CNBC, le meilleur investissement de 2021 a été d'avoir une voiture garée dans son garage.

Les voitures d'occasion constituent un marché en pleine expansion, les prix augmentant pour le plus grand bonheur des vendeurs, alors que les acheteurs ne sont pas à la fête. La raison de la hausse des prix est ce que l'on pourrait croire : la crise des puces qui prive la production de nouvelles voitures, la difficulté de ramener un nouveau modèle à la maison et le recours au marché de l'occasion pour changer de voiture.

Mieux que les bitcoins

Commentant la performance du marché, Jim Bianco a expliqué :

Au cours des quatre derniers mois, les prix des voitures d'occasion ont augmenté de 20 %. C'est plus que l'indice S&P, mais aussi plus que le bitcoin. Depuis le 15 décembre, date de la dernière série de données dont nous disposons, ils s'accélèrent de plus en plus. Nous ne pouvons pas encore voir le sommet, du moins pour l'instant.

Pour ceux qui l'ignorent, le bitcoin, la crypto-monnaie la plus célèbre qui existe, a toujours enregistré des hausses et des baisses soudaines. Au cours des six derniers mois, il est passé de près de 29 000 dollars à 43 000 dollars actuellement, en passant par un pic de 58 000 dollars.

C'est une course folle qui, en ce qui concerne les voitures d'occasion, ne repose pas sur une simple spéculation mais sur un besoin réel du marché. Outre la valeur de la voiture, les primes d'assurance sont également en hausse. En effet, lors des derniers renouvellements, les primes ont augmenté en raison de cette hausse (ou même du simple fait que la valeur de la voiture a été maintenue).

Combien il a grandi

Selon les révélations du marché américain, le prix moyen d'une voiture neuve en novembre était de 46 320 dollars, tandis que celui d'une voiture d'occasion atteignait 27 569 dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à la même période l'année dernière.

"Les voitures d'occasion devraient être des actifs dépréciés", a commenté M. Bianco. "Elles ne devraient pas augmenter de prix. Et pourtant, elles sont en hausse de 49% cette année."

Une tendance qui devrait prendre fin prochainement, même si la crise des puces qui perdure et ses fortes répercussions sur le marché des voitures neuves pourraient entraîner de nouvelles hausses.