On estime que 3 voitures sur 4 vendues en France sont d'occasion. Sur les neuf premiers mois de l'année 2021 (données fournies par NGC-Data), 4,5 millions de véhicules d'occasion ont été immatriculés, soit plus qu'en 2020 (4,0 millions) et en 2019 (4,3 millions).

Les voitures d'occasion n'ont pas nécessairement été immatriculées pour la première fois (VN) en France. Il se peut que votre voiture ait été importée d'Europe ou d'ailleurs. Le site carVertical a mené l'enquête en analysant ses rapports générées au cours de ces deux dernières années.

Il a alors établi un classement des pays les plus exportateurs de voitures d'occasion en France. Sans surprise, c'est d'Allemagne (84,8 % des importations) que les voitures sont le plus exportées en direction de l'Hexagone. Il est suivi de très loin par la Belgique (4,8 %), l'Espagne (1,6 %), USA (1,3 %) et la Serbie (1,0 %).

Les plus gros pays exportateurs de voitures d'occasion en France :

Allemagne

Belgique

Espagne

USA

Serbie

Italie

Luxembourg

Roumanie

Suisse

République Tchèque

Les modèles allemands sont très appréciés par les acheteurs français. Ils sont importés car les prix pratiqués de l'autre côté du Rhin sont généralement un peu moins élevés. Il se peut aussi que des clients français recherchent des options (couleur et autre) qui n'existent pas sur le marché national. Dans ce cas, ils préfèrent importer leur voiture qui correspond parfaitement aux spécifications souhaitées.

Vous êtes peut-être surpris de voir les USA figurer dans le top 5. Cela s'explique par l'intérêt de certains clients français pour des voitures américaines ou des versions non commercialisées en Europe. Quant à la Serbie, c'est de là-bas que viennent d'anciennes voitures d'occasion (âgées de plus de 10 ans) qui sont vendues à très bas prix.