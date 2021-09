Acheter une voiture peut être un investissement, mais alors, quel modèle acheter pour être sûr que sa valeur augmentera dans un avenir plus ou moins proche ? C'est la question à laquelle carVertical a essayé de répondre, en analysant sa base de données, le site a établi une liste de 10 voitures à ne surtout pas vendre en vue de tirer un meilleur bénéfice dans quelques années.

La première place revient à l'Alfa Romeo GTV. Produite entre 1993 et 2004, carVertical estime que les GTV équipées du six cylindres Busso verront leur cote le plus augmenter. En seconde position, on retrouve l'Audi V8. Ce modèle a été commercialisé entre 1988 et 1993, il s'agit du prédécesseur à l'Audi A8. L'étude précise que l'Audi V8 est bien plus rare qu'une Mercedes-Benz Classe S ou qu'une BMW Série 7, pour cette raison, "sa valeur est en forte croissance".

En troisième position, carVertical conseille de conserver (ou d'acheter) la BMW 540i. Ce modèle, équipé d'un moteur huit cylindres, a été produit durant une courte période. Il est plus rare qu'une BMW M5 mais ses performances sont relativement similaires. La cote de la BMW M5 a explosé, pas celle de la BMW 540i, en tout cas, pas encore...

Dans la suite du classement, on retrouve la Jaguar XK8 (la XK-R est plus recherchée) commercialisée en 1996 et 2006, puis le Land Rover Defender Series I et Series II. Plus loin dans le classement, les experts de carVertical estiment que la valeur des Mercedes E300, E320 et E420 augmentera, tout comme la Saab 9000 CS Aero (1993-1997) et le Toyota Land Cruiser J80 et J100. En bas du classement, on retrouve la Volkswagen Corrado VR6 ainsi que la Volvo 740 Turbo.

Pour récapituler :