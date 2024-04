Toyota a annoncé ce mardi les chiffres de vente de son premier trimestre 2024, et la principale nouvelle vient des ventes de la Prius. La célèbre hybride de l'entreprise est plus populaire que jamais, avec une augmentation de 138,6 % de ses ventes au cours des trois premiers mois de l'année. Cela se traduit par 13 327 unités vendues contre 5 586 unités en 2023. Bien que la Prius soit encore loin d'être le véhicule le plus populaire de Toyota, cela indique clairement que les hybrides ne sont pas près de disparaître.

À titre de comparaison, les ventes de la Toyota bZ4X tout électrique ont atteint 1 897 unités au cours de la même période. Il s'agit d'une augmentation de 11,7 %, mais qui reste bien en deçà des niveaux de la Prius. Sa sœur haut de gamme Lexus RZ a enregistré 1 603 ventes, ce qui signifie que Toyota a vendu 3 500 VE à un moment où de nombreuses personnes pensaient que les voitures entièrement électriques allaient décoller. Pour être honnête, Toyota n'a pas fait de grands pas vers la production de VE comme d'autres marques l'ont fait, et cela se reflète dans les critiques médiocres de la bZ4X et de la RZ.

Galerie: Toyota Prius Prime 2024

21 Photos

Les ventes de Toyota Motor North America sont en hausse de 20,3 % depuis le début de l'année, grâce à la progression de la Prius, du RAV4, de la Corolla et de la Corolla Cross. Tous ces modèles sont disponibles en version hybride, sans parler de la fidèle Camry qui, avec une augmentation de 18,6 % d'une année sur l'autre, se porte toujours bien avec 78 337 ventes. Le Tundra bénéficie également de ventes robustes, en hausse de 31 %, avec 36 215 unités vendues. Et il dispose également d'une version hybride.

La Prius est le type d'hybride qui rend les véhicules électriques obsolètes. Nous avons découvert de première main l'autonomie utile de 70 km en mode tout électrique de la Prius Prime et, pour la première fois dans une Prius, une puissance de 220 chevaux qui donne le sourire. Il n'est pas étonnant que tant de gens se lancent dans l'aventure au lieu de se contenter d'un véhicule électrique.

Il sera intéressant de voir comment les hybrides et les VE se répartissent les ventes cette année. Les tendances du marché suggèrent que les hybrides sont toujours populaires, et si la tendance se maintient, Toyota pourrait être sur le point de connaître une année record en termes de ventes.