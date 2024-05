Il existe un nouveau concurrent insidieux pour la Tesla Model Y : le BYD Seal U, le premier vrai SUV du constructeur chinois conçu pour l'Europe et pour faire jeu égal avec la créature d'Elon Musk. La compétitivité des prix est l'aspect qui caractérise le plus les deux modèles qui, en réalité, présentent des éléments distinctifs assez différents, de la philosophie intérieure aux moteurs.

L'extérieur

Tous deux appartenant au segment D, le BYD Seal U et la Tesla Model Y interprètent différemment le concept de SUV. Le BYD a un look plus traditionnel et plus carré (même s'il reste futuriste), tandis que la Tesla opte pour un style plus simple avec beaucoup de courbes.

Ces différences de design se traduisent par des proportions légèrement différentes. Si la longueur est similaire (4,77 m pour le BYD et 4,75 m pour la Tesla), le SUV chinois mesure 1,67 m de hauteur, soit 7 cm de plus que la Model Y, qui bénéficie pourtant d'un empattement plus long de 13 cm (2,89 m contre 2,76 m).

Tesla Model Y BYD Seal U

Certes, les deux modèles ne passent pas inaperçus grâce à un certain nombre de détails. Le BYD se distingue notamment par ses feux avant et sa calandre aux larges lamelles chromées, ainsi que par sa partie arrière qui reprend le thème stylistique "Ocean Aesthethics" de l'entreprise.

Pour sa part, la Model Y a désormais un look iconique et immédiatement reconnaissable, qui peut devenir plus sportif et plus agressif si vous optez pour la version Performance. Cette dernière ajoute des jantes en alliage spécifiques, des étriers de frein rouges et un spoiler en fibre de carbone.

Modèle Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Empattement (m) Modèle Y de Tesla 4,75 1,85 1,60 2,89 BYD Seal U 4,77 1,89 1,67 2,76

Intérieur

À l'intérieur, le BYD Seal U vise à transmettre un sentiment de durabilité, en utilisant du cuir végétalien pour les sièges, certaines parties du tableau de bord, les panneaux de porte et la console centrale, rehaussés par de doubles surpiqûres contrastées.

Une touche particulière est apportée par le pommeau de levier de vitesse en cristal, qui reflète le thème du design inspiré de l'océan. Le toit panoramique peut être ouvert électriquement et la finition Design comprend un système de purification de l'air avec un filtre interne PM2.5.

Le système Intelligent Cockpit du SUV chinois offre une connectivité 4G, une navigation intégrée avec Spotify et HERE, l'intégration des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay, et la commande vocale. Le tout est piloté par l'écran pivotant de 15,6 pouces caractéristique de BYD, tandis que les informations destinées au conducteur sont affichées sur un écran LCD de 12,3 pouces situé sur le tableau de bord.

Tesla Model Y, l'intérieur BYD Seal U, l'intérieur

La Tesla Model Y pousse le concept de minimalisme à l'extrême, avec un tableau de bord extrêmement épuré dominé par un écran tactile de 15 pouces qui permet de contrôler pratiquement tout. De l'info-divertissement aux fonctions de confort, chaque aspect du véhicule peut être géré directement à partir de l'écran central.

Même les sièges suivent un design minimaliste et sont disponibles en noir ou en blanc. La Tesla est également équipée d'un toit panoramique fixe et d'un grand coffre bien utilisé d'une capacité minimale de 600 litres, en plus des 117 litres du compartiment avant "frunk".

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du compartiment à bagages Modèle Y de Tesla Absent 15" + 600 litres coffre 117 litres BYD Seal U 12,3" 15" 425/1 440 litres

Moteurs

Le Seal est disponible en version 100 % électrique et en version hybride rechargeable. Dans le premier cas, le groupe motopropulseur se compose d'un moteur électrique monté à l'avant développant 218 ch et 310 Nm (330 Nm si la variante Design est choisie), avec la possibilité de l'associer à une batterie de 71,8 kWh ou de 87 kWh. La version équipée de la plus petite batterie peut parcourir environ 420 km et se recharger à 115 kW, tandis que celle équipée du plus grand accumulateur a une autonomie de 500 km et une vitesse de charge maximale de 140 kW.

Dans les mois à venir, la gamme BYD sera complétée par la DM-i équipée d'un moteur à essence quatre cylindres de 1,5 litre et d'un ou deux moteurs électriques, selon la variante. La puissance maximale est de 214 ch et 300 Nm dans la BYD d'entrée de gamme, tandis que la Design, plus puissante, passe à 319 ch et 550 Nm, grâce au double moteur électrique et à la transmission intégrale. Deux batteries : 18,3 kWh et 26,6 kWh, avec une autonomie électrique maximale de 125 km.

Tesla Model Y BYD Seal U

La Tesla Model Y est disponible en quatre versions: RWD, Long Range RWD, Long Range AWD et Performance, avec des puissances respectives de 320 ch, 514 ch et 534 ch. La version Performance est la plus puissante, avec un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h.

L'autonomie varie selon le modèle : la version RWD, équipée d'une batterie de 50 kWh, offre une autonomie de 455 km. La version Long Range, équipée d'une batterie de 75 kWh, atteint 533 km, tandis que la version Performance, également équipée d'une batterie de 75 kWh, offre une autonomie de 514 km en cycle mixte.

Prix

La Seal U peut être achetée en version Comfort et Design, à partir de 41 890 euros pour la première et 45 390 euros pour la seconde, tandis que les prix de la version hybride rechargeable n'ont pas encore été annoncés.

Les prix de la Model Y commencent à 44 990 euros pour la version 320 ch RWD et vont jusqu'à 57 990 euros pour la version Performance. Entre les deux, il y a le modèle Long Range RWD à 46 990 euros et le modèle Long Range AWD à 51 990 euros.