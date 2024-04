Le "derby" japonais se renouvelle, dans tous les sens du terme. Dans le segment B, la Suzuki Swift et la Toyota Yaris s'affrontent. Toutes deux ont été récemment révisées, la Suzuki présentant une génération entièrement nouvelle, tandis que la Yaris a été mise à jour sur de nombreux points.

Les groupes motopropulseurs électrifiés et les dimensions compactes les rendent extrêmement attrayantes. Il ne nous reste donc plus qu'à les comparer sous toutes les coutures.

L'extérieur

La Suzuki Swift a été complètement remaniée ces dernières semaines, avec un look qui rappelle beaucoup l'ancien modèle, tout en apportant plusieurs innovations stylistiques. Sur la nouvelle génération, nous trouvons une calandre aux formes plus douces, de nouveaux phares à LED et de nouvelles couleurs de carrosserie. L'arrière et ses blocs optiques sont également différents, tandis que le toit et les capots contrastés confèrent du dynamisme au design de la voiture.

Suzuki Swift Toyota Yaris

Malgré ces changements, la petite Suzuki a conservé ses dimensions, avec une longueur de 3,86 m, une largeur de 1,74 m et une hauteur augmentée de seulement 1,5 cm pour un total de 1,5 m net. De plus, le faible poids de moins de 1 000 kg est un autre point positif pour l'amélioration de l'agilité et de la consommation.

La Toyota Yaris a également changé récemment, avec un restylage qui a revu certains détails esthétiques du modèle, tout en rendant l'équipement encore plus complet. La petite voiture de Toyota a des lignes plus tendues, avec une grande calandre noire rendue encore plus large par les inserts latéraux qui intègrent les phares antibrouillard. Les phares full LED se prolongent dans les passages de roue (où l'on peut voir les nouvelles jantes jusqu'à 17 pouces), tandis que l'arrière est raffiné, avec une moulure noire brillante qui relie les phares.

Les dimensions restent compactes, avec 3,94 m de long, 1,75 m de large et 1,50 m de haut, tandis que le poids avoisine les 1 100 kg.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Suzuki Swift 3,86 mètres 1,74 mètres 1,50 mètres 2,45 mètres Toyota Yaris 3,94 mètres 1,75 mètre 1,50 mètre 2,56 mètres

Intérieur

Même l'intérieur de la Suzuki Swift 2024 n'a pas subi de changements radicaux dans le nouveau modèle. Cependant, l'apparence est plus moderne, avec de nouveaux revêtements (en particulier sur le tableau de bord) qui attirent immédiatement l'attention. Autre nouveauté, l'info-divertissement avec un écran de 9 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, tandis que le combiné d'instruments est mixte analogique-numérique et dispose d'un petit écran LCD au centre.

La climatisation automatique peut être réglée à l'aide de nouvelles commandes physiques, tandis que les sièges sont chauffants de série. Le volume du coffre reste de 265 litres, avec la possibilité de dépasser les 1 000 litres en rabattant la rangée arrière.

L'intérieur de la Suzuki Swift L'intérieur de la Toyota Yaris

La Yaris restylée inaugure un nouveau combiné d'instruments numérique composé d'un tableau de bord de 12,3 pouces avec des cadrans haute définition et les quatre modes de conduite Smart, Casual, Sporty et Tough. Le système multimédia Toyota Smart Connect, avec navigation basée sur le cloud, qui planifie le voyage sur la base d'informations actualisées sur les itinéraires et le trafic, a également été modifié. L'intégration de l'assistant vocal "Hey Toyota" a également été améliorée.

Les bagages sont un peu plus volumineux que ceux de la Swift (grâce aussi à sa taille légèrement plus grande), avec une capacité minimale de 286 litres.

La Swift et la Yaris disposent toutes deux d'un équipement ADAS complet. Sur la Suzuki, leur calibration et leur fonctionnement ont été affinés afin d'améliorer l'expérience de conduite. Les caractéristiques comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertisseur d'angle mort et le freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, même la nuit.

La Yaris est équipée d'un système de prévention des collisions aux intersections qui détecte les véhicules qui traversent une intersection, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif (qui réagit plus rapidement et en douceur) et le système d'aide au suivi de voie qui permet de rester au centre de la voie ont été améliorés.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min) Suzuki Swift absent 9" 265 litres Toyota Yaris 12,3" 10,5" 286 litres

Les moteurs

Pour l'instant, la nouvelle Suzuki Swift n'est disponible qu'avec un trois cylindres 1.2 mild hybrid de 83 ch. La puissance est identique à celle du modèle précédent, mais le moteur est entièrement nouveau et promet une consommation et des émissions réduites. Il peut être associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou à la boîte automatique à variation continue CVT. Attention toutefois à la traction : la transmission intégrale ne peut être associée qu'à la boîte manuelle.

Suzuki Swift Toyota Yaris

Quant à la Yaris, la petite voiture de Toyota n'est disponible qu'en traction avant avec un 1.5 full hybrid de 116 et 131 ch, ce dernier offrant un meilleur brio à l'accélération (9,2 secondes pour le 0-100 km/h contre 9,7 secondes pour le 116 ch). La GR, équipée du moteur 1.6 3 cylindres de 280 ch, n'est pas en concurrence avec les autres modèles. Elle a été récemment remaniée et est également disponible avec une nouvelle boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Modèle Versions du moteur (essence) Suzuki Swift 1.2 mild hybrid 83 ch Toyota Yaris 1.5 full hybrid 116 ch 1.5 full hybrid 131 ch 1.6 280 CH

Les prix

La liste des prix de la nouvelle Suzuki Swift commence à 15 790 euros et va jusqu'à 19 290 euros dans le cas de la version manuelle à quatre roues motrices. La finition Top est unique pour toute la gamme et est pratiquement entièrement optionnelle, puisqu'il suffit de choisir la peinture métallisée. La Toyota Yaris commence à 21 950 euros et atteint 27 950 euros pour la GR Sport.