Nissan a récemment publié une courte vidéo teaser pour annoncer les débuts officiels du prochain Qashqai. Les 29 secondes montrent quelques traits saillants du crossover japonais, sans toutefois nous faire comprendre quelles seront les innovations esthétiques.

Il n'y a même pas d'indices sur le groupe motopropulseur, mais nous avons l'impression qu’il s’agira d’une motorisation hybride E-Power, probablement mis à jour pour être encore plus efficace.

Quels sont les changements ?

Dans la vidéo teaser, une grande attention est accordée à l'avant du nouveau Nissan Qashqai qui, semble-t-il, va se caractériser par une calandre plus grande et au design tridimensionnel, non plus encadrée par un "V" chromé mais avec une bande horizontale qui traverse la partie supérieure.

Les phares conservent le même dessin de flèche qui converge vers l'avant, très similaire à celui de la version actuelle. L’intérieur de la nouvelle voiture est également visible, encore une fois avec une instrumentation numérique et un moniteur central pour le système d'infodivertissement. Au niveau matériel, il s'agit des mêmes écrans de 12,3" que l'actuel Qashqai. Les innovations pourraient résider dans le logiciel, tant en termes de design que de fonctionnalité.

Comme supposé un peu plus tôt, le crossover compact de Nissan conservera certainement le groupe motopropulseur E-Power actuel, composé d'un moteur électrique de 190 ch et 330 Nm couplé aux roues avant et propulsé par un moteur essence 1.5L de 3 cylindres, appelé à recharger une batterie de 2 kWh pour stocker énergie. Rendez-vous le 17 avril pour en savoir plus.

