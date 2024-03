La première Nissan Leaf a été lancée en 2011. À l'époque, la voiture compacte japonaise aux formes résolument inhabituelles était l'une des toutes premières voitures entièrement électriques à circuler sur les routes. Elle a été suivie d'une deuxième génération en 2018, mais son succès a été bien moindre que celui de son prédécesseur, en partie à cause d'un marché plus vaste pour les voitures à batterie.

Aujourd'hui, pour se relancer, la Leaf est prête pour une nouvelle vie. En fait, un tout nouveau modèle pourrait faire son apparition au milieu de l'année 2025, tant au niveau du groupe motopropulseur que de la forme.

L'évolution de l'espèce

Selon certains médias japonais et américains, la nouvelle Leaf s'inspirera du concept Chill-Out 2021, un crossover à l'allure très élégante. En substance, son apparence finale pourrait être très proche de notre rendu, dans lequel nous avons essayé de donner au prototype une forme de "production".

Nouvelle Nissan Leaf (2025), le rendu de Motor1.com

La ligne de toit se caractérise par une arche simple et des flancs nets, tandis que l'arrière se caractérise par un panneau noir brillant.

En même temps, nous nous attendons à ce que l'instrumentation de bord soit largement reprise de sa grande sœur Ariya, avec toutefois quelques changements possibles dans la disposition des commandes et des graphiques.

Batteries et autonomie

Malheureusement, il n'y a pas encore de détails officiels sur les moteurs et les batteries de la prochaine Leaf. Quoi qu'il en soit, on pense que la Nissan sera basée sur la plateforme CMF-EV, la même que celle de l'Ariya, qui abrite des groupes motopropulseurs composés de batteries de 66 et 91 kWh et de moteurs électriques d'une puissance maximale de 394 ch.

Nissan Chill Out Concept, vue latérale

On sait également que le constructeur japonais travaille sur la batterie à l'état solide depuis un certain temps, même si la marque avait dévoilé un possible lancement aux alentours de 2028.

Même si nous ne trouvons pas cette nouvelle génération d'accumulateurs super efficaces, il est facile de croire que la future Leaf améliorera l'autonomie du modèle actuel, avec une autonomie estimée à plus de 300 km.

Le prix ? Raisonnablement, il y aura un ajustement à la hausse des tarifs actuels, avec un point de départ possible compris entre 37 000 et 40 000 euros.

Il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles du Japon, ou plutôt du Royaume-Uni. C'est en effet dans ce pays que la Leaf sera produite, le début des travaux étant prévu pour la mi-2025.