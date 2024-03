La légendaire Nissan GT-R R35 est sur le point de faire ses adieux pour de bon. Cela pourrait se produire d'ici fin 2025 comme nous l'avons dit à plusieurs reprises ces derniers mois. Aujourd'hui, le constructeur japonais revient à la charge en présentant les deux (peut-être) dernières éditions spéciales de cette voiture emblématique.

Baptisées T-Spec Takumi Edition et Skyline Edition, elles rendent hommage au Japon et aux nombreuses émotions que la voiture de sport a su transmettre au fil du temps aux nombreux passionnés qui ont pu la conduire.

Hommage aux maîtres

La première des deux éditions spéciales créées par Nissan pour la GT-R T-spec, la dernière évolution de la voiture de sport, est appelée T-Spec Takumi Edition. Il s'agit d'une édition limitée, créée à partir de la GT-R T-Spec pour le marché américain, conçue pour rendre hommage aux maîtres artisans Takumi du même nom, responsables chez Nissan de l'assemblage manuel de chaque moteur GT-R VR38DETT.

En effet, sur cette édition spéciale, le badge du moteur signé par l'artisan dédié à sa création comporte une police rouge et est associé à une plaque dorée portant le numéro de châssis.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Pour l'occasion, selon Nissan, chacun des moteurs des voitures T-Spec Takumi Edition a été ou sera construit avec encore plus de soin que d'habitude, avec un haut niveau de précision dans les tolérances des composants et un soin extrême dans leur équilibrage lors de l'assemblage.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Sur le plan esthétique, le constructeur japonais a choisi d'équiper cette spéciale d'une peinture extérieure Midnight Purple, une référence spécifique à certaines des éditions les plus emblématiques de la gamme Skyline/GT-R, et d'un habillage intérieur dans la couleur exclusive Mori Green.

Sur le plan mécanique, l'édition T-Spec Takumi est équipée de freins en carbone-céramique dérivés de la GT-R Nismo, de jantes en alliage Rays de 20 pouces avec peinture dorée Nismo, de tous les éléments d'habillage Nismo et de deux ailes avant plus larges.

Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition

Hommage à l'histoire

La deuxième édition spéciale conçue pour célébrer la voiture de sport japonaise s'appelle GT-R Skyline Edition et est conçue pour célébrer à la fois les skylines (paysages) les plus emblématiques du Japon et les générations précédentes du coupé oriental, en particulier la R34.

Basée sur la GT-R Premium, elle arbore la peinture extérieure historique Bayside Blue et les garnitures intérieures Sora Blue. Il s'agit d'une combinaison de couleurs emblématique, présente dans l'imaginaire de tous les passionnés d'automobile et autrefois très demandée sur les GT-R, qui a été retirée de la liste en même temps que la précédente R34 a été abandonnée.

Nissan GT-R Skyline Edition

Les détails et les prix des Nissan GT-R T-spec Takumi Edition et Skyline Edition seront annoncés ultérieurement et il n'est pas encore certain qu'elles arrivent un jour en Europe.