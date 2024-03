Il est aujourd'hui plus important que jamais d'équiper sa voiture d'un bon système antivol. Il existe de nombreux noms et modèles dans ce domaine, qu'il s'agisse d'un système à installer après avoir récupéré le véhicule chez le concessionnaire ou d'un système à acheter directement auprès du fabricant, même moyennant un abonnement annuel ou mensuel.

C'est le cas de Nissan, dont le nouveau système de suivi s'appelle Stolen Vehicle Monitoring et est disponible pour le Qashqai et le X-Trail (dans ces deux cas à partir de la version N-Connecta) et l'Ariya électrique. Voyons comment il fonctionne.

Tout en ligne

Le nouveau système de surveillance des véhicules volés de Nissan est une option intégrée à l'application NissanConnect Services. Géré en partenariat avec Vodafone Automotive, il permet de suivre et de localiser les voitures volées grâce au GPS embarqué.

Une fois la position précise localisée, le système est capable de mettre en route de manière autonome la machine de secours pour récupérer le véhicule avec l'aide de la police qui, en collaboration avec l'opérateur téléphonique, peut également décider de couper le contact à distance.

Il sistema Monitoraggio Veicoli Rubati di Nissan

Coûts et modalités

Le service peut être activé - pour les trois voitures mentionnées ci-dessus - en accédant à la section Nissan Store de l'appli NissanConnect Services, en vérifiant d'abord si votre voiture est compatible, puis en vous abonnant pour 99 euros par an.

Le service Nissan Stolen Vehicle Monitoring est disponible 24h/24 et 7j/7 et comprend un contact direct avec un centre d'appel, la possibilité de recevoir des notifications instantanées si une voiture est déplacée et la possibilité de suivre ses déplacements en direct. Sur les voitures électriques (Ariya et Leaf), il permet également de vérifier l'état de charge de la batterie et de contrôler la température intérieure de la voiture.

Il sistema Monitoraggio Veicoli Rubati di Nissan

Guillaume Pelletreau, vice-président de l'électrification et des services connectés de la région Nissan AMIEO, a commenté :