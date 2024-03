Le Dacia Duster était l'une des nouveautés les plus attendues de ces derniers mois et après sa présentation fin 2023, il peut enfin être commandé. Il est proposé à partir de 19 690 euros et pour la première fois avec des moteurs électrifiés, à la fois mild hybrid (également avec une transmission intégrale) et full hybrid.

Une gamme de moteurs très similaire à celle du Suzuki S-Cross, qui se rapproche également du Duster en termes de dimensions. Voici donc un face-à-face entre les deux SUV compacts.

L'extérieur

Avec la nouvelle génération, le Dacia Duster ne gagne pas en longueur, restant ancré à 4,34 mètres. Le style, en revanche, est totalement nouveau, plus moderne grâce à une face avant redessinée et plus " musclée ", complétant les feux full LED par le design en Y inversé typique du reste de la gamme. Les protections en plastique le long des profils sont toujours présentes, donnant un aspect tout-terrain, et le toit reste parfaitement parallèle au sol afin de ne pas voler de l'espace dans l'habitacle.

Le Suzuki S-Cross ne succombe pas non plus à la mode des SUV coupés et ne perd que 4 cm de longueur par rapport à son concurrent. Il arbore lui aussi des inserts en plastique noir sur les passages de roues et les jupes latérales, pour souligner une vocation tout-terrain qui a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise.

Dacia Duster Suzuki S-Cross

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Dacia Duster 4,34 mètres 1,81 mètres 1.65 mètres 2.65 mètres Suzuki S-Cross 4,3 mètres 1,78 mètres 1,58 mètres 2,6 mètres

L'intérieur

La plus grande révolution du Dacia Duster 2024 se trouve dans l'intérieur, qui a été entièrement redessiné et qui est beaucoup plus raffiné et technologique. Même si dans la version de base, l'Essential, l'équipement est réduit à sa plus simple expression, sans écran central ni instrumentation numérique. Un choix qui s'inscrit dans la tradition de l'entreprise d'offrir ce qui est vraiment essentiel, en laissant de côté le superflu, au bénéfice du prix de vente.

Dans les versions les plus cossues, l'instrumentation numérique est affichée sur un écran de 7 pouces, tandis qu'au centre, en position surélevée, se trouve un écran tactile de 10,1 pouces pour le système d'infodivertissement, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, y compris en mode sans fil. En dessous se trouvent les boutons physiques de la climatisation, tandis que le tunnel central accueille la plaque de recharge par induction des smartphones, le petit sélecteur de la transmission par fil (pour les versions à transmission automatique) et divers porte-objets.

L'espace est bon ; les personnes assises sur la banquette arrière disposent des centimètres nécessaires pour la tête et les jambes et de deux prises USB de type C, mais pas de bouches d'aération. Le coffre a gagné en capacité de chargement et s'étend désormais d'un minimum de 473 à un maximum de 1 373 litres.

Dacia Duster 2024, l'intérieur

À l'intérieur, le Suzuki S-Cross renonce à l'instrumentation numérique tandis qu'au centre, toujours en position haute, se trouve l'écran 7" ou 9" du système d'infodivertissement, qui est bien sûr compatible avec les différents systèmes de mirroring, même sans avoir besoin d'un câble.

En position basse se trouvent les commandes physiques de la climatisation et une seule prise USB de type A. Il n'y a pas non plus de compartiment de recharge sans fil pour smartphone disponible en option.

En termes d'espace, le Suzuki S-Cross reproduit ce que l'on voit sur le Dacia Duster et même les passagers de grande taille ne sont pas lésés lorsqu'ils s'assoient sur la banquette arrière. Au contraire, le coffre offre une capacité comprise entre 430 et 1 265 litres.

Suzuki S-Cross, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Capacité du coffre Dacia Duster 7" 10,1" 473 - 1.373 litres Suzuki S-Cross absent 7" - 9" 430 - 1.265 litres

Les moteurs

Avec la nouvelle génération, le Dacia Duster 2024 adopte pour la première fois des moteurs électrifiés : le 1.2 mild hybrid de 130 ch et le 1.6 full hybrid de 140 ch. Le diesel est abandonné tandis que le 1.0 GPL est confirmé. Le Duster 2024 peut également être équipé d'une transmission intégrale, couplée uniquement au 1.2 mild hybrid et à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

GPL mis à part, le Suzuki S-Cross propose le même type de motorisations : un 1.4 mild hybrid de 130 ch et un 1.5 full hybrid de 115 ch, tous deux pouvant être couplés à une vraie transmission intégrale et non " hybride " : le moteur thermique entraîne les roues arrière. Comme sur le Duster.

Dacia Duster 2024, l'arrière Suzuki S-Cross, l'arrière

Modèle GPL Mild hybrid Full hybrid Dacia Duster 1.0 100 CV 1.2 130 CV 1.6 140 CV Suzuki S-Cross n.d. 1.4 130 CV 1.5 115 CV

Prix de vente

Les prix du Dacia Duster 2024 commencent à 19 690 € pour l'Essentiel équipé du 1.0 100 ch GPL et vont jusqu'à 28 100 € pour l'Extrême et le Journey équipés du 1.6 full hybrid. Comme indiqué, la version de base standard offre le strict nécessaire : jantes en acier de 16 pouces, feux Eco-LED, barres de toit fixes noires, capteurs de stationnement arrière, assistant de maintien de la trajectoire, climatisation manuelle, régulateur de vitesse et ordinateur de bord de 3,5 pouces. Pour obtenir l'instrumentation numérique et le moniteur central, il faut monter d'un cran avec l'Expression, à partir de 21.600 euros.

Le Suzuki S-Cross, quant à lui, a une liste qui monte en flèche avec un prix de base de 23.660 euros pour le mild hybrid avec des jantes en alliage de 17" de série, des capteurs de stationnement arrière, des sièges chauffants, une climatisation automatique bizone, un écran central de 7" et divers systèmes d'aide à la conduite.