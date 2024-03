La version de série du Dacia Bigster, dont le concept avait été dévoilé en 2021, semble enfin proche d'arriver sur le marché. Pour preuve, cette vidéo d'espionnage qui montre des prototypes en test avec des carrosseries de série et déjà présent au sein de la circulation. Ces caractéristiques indiquent que le développement est avancé et que la voiture est sur le point de faire ses débuts.

Le Bigster a été présenté en tant que concept en janvier 2021 et a servi d'avant-goût pour la nouvelle génération du Duster. Sa version finale sera, globalement, une variante allongée de ce dernier avec une proposition plus familière et raffinée. Il mesurera environ 4,60 mètres de long (contre 4,34 mètres pour le Duster) et se distinguera précisément par l'espace intérieur supplémentaire qu'il offrira. Il fera partie du segment C et pourra accueillir jusqu'à 7 passagers (contre 5 pour le Duster).

Dans la version de série, le Bigster adoptera des matériaux écologiques dans l'habitacle et des éléments de protection extérieure en plastique recyclé contre les rayures. La Dacia renoncera également aux décorations chromées ou en simili aluminium, ce qui renforcera l'aspect de robustesse et de sobriété du modèle. Par ailleurs, le SUV se positionnera comme le fleuron de la gamme et sera basé sur la plateforme CMF-B du groupe Renault-Nissan.

Concept Dacia Bigster

Il sera donc prêt à être équipé aussi bien de moteurs traditionnels que de motorisations hybrides. Lors de la présentation du concept il y a trois ans, Dacia a déclaré que le nom "Bigster" avait été choisi lors d'une pause café. En d'autres termes, elle n'a pas précisé si ce nom serait conservé sur la voiture de série, ce qui ouvre la possibilité d'adopter une nouvelle nomenclature.

Du point de vue du design, il n'y aura pas de changements majeurs par rapport au nouveau Duster, qui est déjà en circulation en Europe. Comme nous l'avons dit, la principale différence entre les deux SUV se situe au niveau de la longueur et du raffinement de l'intérieur. Le Duster pourra accueillir cinq passagers, tandis que le Bigster, grâce à son empattement plus long, pourra accueillir jusqu'à sept personnes et bénéficiera d'un plus grand raffinement à l'intérieur. Le lancement aura lieu au second semestre, en commençant par l'Europe.

Galerie: Dacia Bigster Concept (2021)