Ces derniers jours ont été importants pour Stellantis. Le CEO Carlos Tavares, lors du Factory Booster Day 2024, a fait d'importantes déclarations et a également annoncé qu'il avait pris la décision d'introduire pas moins de 93 nouvelles innovations cette année.

Découvrons de quoi il s'agit tout en rappelant certaines des initiatives introduites en 2023.

Des innovations importantes

Au cours des trois dernières années, selon le communiqué de l'entreprise, plus de 300 propositions ont été examinées par l'équipe de production de Stellantis, qui a soigneusement choisi ce qu'il fallait introduire ou non dans ses processus.

Les innovations introduites en 2023, par exemple, se sont avérées au cours des 12 derniers mois être d'une grande aide pour la construction de voitures, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Selon l'entreprise, l'innovation la plus importante a été l'introduction de l'intelligence artificielle dans divers programmes informatiques et autres.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Parmi ceux-ci, on trouve par exemple Autodesk Construction Cloud, une plateforme basée sur le cloud qui vise à rationaliser les flux de travail à tous les stades : de la conception, la planification, la construction et l'exploitation.

Il s'agit d'un programme présenté lors du Factory Booster Day 2022 qui, au cours des deux dernières années, a permis aux fournisseurs et à Stellantis elle-même de "partager et de simuler simultanément des plans de construction."

D'abord mis en œuvre à l'usine de Windsor, au Canada, pour lancer la production de la plateforme STLA Large, il a été étendu au STLA Frame à l'usine de Sterling Heights, dans le Michigan, aux États-Unis, suite à l'importante réduction des coûts qu'il a générée.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Mais ce n'est pas tout, Stellantis a également mis en œuvre un autre logiciel d'intelligence artificielle dans ses processus de production : GuideNow d'Inbolt, une start-up basée en France, qui a développé un moyen d'exploiter l'intelligence artificielle pour permettre aux robots d'ajuster leur trajectoire et leurs opérations en temps réel, afin d'éviter les conflits ou les impacts potentiels pendant les phases de production et de déplacement.

Stellantis Stellantis Factory Booster Day 2024

Enfin, pour en venir au matériel, la troisième innovation importante qu'il convient de mentionner sont les roues autonomes de wheel.me, une start-up norvégienne spécialisée dans la robotique qui a développé des roues électrifiées spéciales pour les chariots actuels.

Une fois installés, ces dispositifs sont capables de transformer les chariots en véritables robots mobiles autonomes (AMR), remplaçant totalement les roues standard et automatisant le mouvement des pièces ou des marchandises dans les usines.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le Factory Booster Day du 18 septembre, qui s'est tenu à l'usine Mirafiori de Turin, a impliqué plus de 60 nouveaux partenaires et a présenté un certain nombre d'innovations qui seront bientôt mises en œuvre dans les nombreuses usines du groupe.