Lorsque la société mère Stellantis a publié son rapport semestriel, les chiffres n'étaient pas brillants pour Maserati. Les livraisons aux clients sont passées de 15 300 à seulement 6 500 voitures jusqu'en juin 2024. Que s'est-il passé ? Selon Carlos Tavares, la baisse inquiétante des ventes est due à un marketing inefficace plutôt qu'à des problèmes liés aux produits ou à la stratégie de prix.

"Avec Maserati, nous avons les bonnes voitures et les bonnes technologies. Nous pouvons proposer des voitures de sport de luxe thermiques ou 100 % électriques. Si les ventes sont faibles en ce moment, c'est une question de marketing. Nous avons également beaucoup progressé sur le plan de la qualité, mais nous devons maintenant travailler sur le marketing. Nous manquons de prospects et d'opportunités, nous devons atteindre les clients potentiels et délivrer le bon message pour le bon positionnement."