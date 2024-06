Fondé en 2015 au sein du groupe FAW, Leapmotor est le constructeur chinois "allié" de Stellantis. L'accord entre les deux constructeurs signé en mars (le groupe du PDG Carlos Tavares détenant 51 % de la coentreprise Leapmotor International) permettra en effet à la marque chinoise d'arriver en Europe (et notamment en Italie) dès septembre prochain avec ses modèles électriques.

En particulier, la compacte T03 et le SUV C10, en se concentrant principalement sur des prix compétitifs et une technologie avancée. Mais la gamme de modèles comprend également d'autres voitures intéressantes qui pourraient également arriver chez nous à une date ultérieure.

Leapmotor C01

En commençant par la C01, il s'agit d'une berline de 5 mètres de long aux lignes épurées, vendue exclusivement en Chine pour l'instant.

Leapmotor C01

Dotée d'une architecture cellule-châssis dans laquelle chaque module composant la batterie est fixé directement à la carrosserie, cette voiture électrique à hayon dispose d'un cockpit high-tech avec trois écrans (alimentés par la puce Qualcomm Snapdragon 8155) et d'un système avancé d'aide à la conduite appelé Leapmotor Pilot.

La batterie a une capacité de 90 kWh, tandis que le groupe motopropulseur se compose de deux moteurs électriques pour une puissance totale de 544 ch. L'autonomie déclarée en cycle CLTC chinois est de 717 km, avec la possibilité de recharger jusqu'à 200 kW. Le prix en Chine est fixé à l'équivalent de 25 000 euros.

Dimensions: 5,05 m x 1,90 m x 1,51 m

5,05 m x 1,90 m x 1,51 m Batterie : 90 kWh

: 90 kWh Autonomie : jusqu'à 717 km dans le cycle CLTC

: jusqu'à 717 km dans le cycle CLTC Puissance maximale : jusqu'à 544 ch

: jusqu'à 544 ch Prix: à partir de 25 000 euros (en Chine)

Leapmotor T03

La Leapmotor T03 se présente comme une alternative dans le segment des citadines électriques, défiant des modèles tels que la smart EQ fortwo, la Renault Twingo et la Fiat 500e. Avec des dimensions compactes de 3,62 mètres de long, 1,65 mètre de large et 1,57 mètre de haut, la T03 a un look simple mais moderne et peut accueillir quatre adultes.

Leapmotor T03

La T03 est bien équipée sur le plan technologique. Le tableau de bord comprend un écran de 8 pouces pour le conducteur et un écran tactile de 10,1 pouces qui permet de commander les principales fonctions de la voiture.

La gamme de systèmes d'aide à la conduite est complète et comprend des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, le maintien de la trajectoire et la détection de la fatigue du conducteur.

Le "cœur" du Leapmotor T03 est une batterie lithium-ion de 41,3 kWh intégrée dans le plancher, qui alimente un moteur de 109 ch et 158 Nm monté sur l'essieu avant. Cette configuration permet au T03 d'offrir une autonomie de 280 km selon le cycle WLTP.

Cependant, l'aspect le plus intéressant est de loin le prix, le T03 étant déjà vendu en France et en Israël à un prix de base de 20 000 euros. Le T03 sera également bientôt assemblé dans l'usine Stellantis de Tychy, en Pologne.

Dimensions: 3,62 m x 1,65 m x 1,58 m

3,62 m x 1,65 m x 1,58 m Batterie : 41,3 kWh

: 41,3 kWh Autonomie : jusqu'à 280 km en cycle WLTP

: jusqu'à 280 km en cycle WLTP Puissance maximale : 109 ch

: 109 ch Prix : à partir de 20 000 euros (en France et en Israël)

Leapmotor C10

Long de 4,73 m, le C10 est un SUV du segment D qui met l'accent sur un style très moderne et un intérieur ultramoderne. Il est équipé d'un écran suspendu de 14,6 pouces et d'un écran numérique de 10,45 pouces, le premier étant alimenté par le système d'exploitation Leapmotor OS 4.0.

Les systèmes de conduite automatisée (disponibles en option) sont gérés par un capteur LiDAR avant, cinq radars, 12 caméras et 12 capteurs à ultrasons.

Leapmotor C10

Deux groupes motopropulseurs sont disponibles, l'un 100 % électrique et l'autre électrique avec un prolongateur d'autonomie à essence. Dans le premier cas, le Leapmotor utilise un moteur électrique de 231 ch et 320 Nm monté à l'arrière et une batterie LFP de 69,9 kWh, pour une autonomie de 530 km selon le cycle chinois CLTC.

Cependant, si l'arrivée de la C10 électrique en Europe est d'ores et déjà certaine, celle de la version à prolongateur d'autonomie l'est moins.

En Chine, le C10 est vendu à partir de 19 400 euros, mais en Italie, son prix pourrait se situer entre 30 000 et 40 000 euros.

Dimensions : 4,73 m x 1,90 m x 1,68 m

4,73 m x 1,90 m x 1,68 m Batterie : 69,9 kWh (28,4 kWh dans l'EREV)

: 69,9 kWh (28,4 kWh dans l'EREV) Autonomie : jusqu'à 530 km en cycle CLTC

: jusqu'à 530 km en cycle CLTC Puissance max : 231 CV (95 CV + 231 CV EREV)

231 CV (95 CV + 231 CV EREV) Prix : à partir de 19 400 euros (en Chine)

Leapmotor C16

Le plus grand SUV de la gamme actuelle de Leapmotor est le C16. Présenté au salon de l'automobile de Pékin en avril dernier, il sera vendu exclusivement en Chine pour le moment. D'une longueur de 4,93 mètres, le C16 dispose de six places en configuration 2+2+2. Les lignes de l'extérieur et plusieurs solutions intérieures reprennent ce qui a été vu sur le C10.

Leapmotor C16

En fait, même sur ce Leapmotor, on retrouve le grand écran central de 14,6 pouces et une grande partie des moulages présents sur sa petite "sœur". Il en va de même pour le groupe motopropulseur, qui, comme sur le C16, est électrique ou électrique avec prolongateur d'autonomie, bien que la version à batterie seule soit équipée d'un moteur plus puissant de 288 ch.

La variante EREV, quant à elle, conserve le moteur 1.5 de 95 ch associé à l'unité électrique de 231 ch.

Son arrivée en Europe est encore incertaine. En Chine, son prix de départ est d'environ 26 000 euros.