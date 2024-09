L'aventure commence pour Leapmotor International, une coentreprise créée par Stellantis et la société chinoise Leapmotor pour assembler et vendre en Europe les modèles de la jeune marque orientale.

C'est ainsi qu'arrive chez les concessionnaires la Leapmotor T03, une citadine électrique dotée d'une autonomie de 265 km et vendue à partir de 18 900 euros. Contrairement aux autres voitures chinoises qui arrivent sur le marché, elle sera construite en Europe, et plus précisément dans l'usine Stellantis de Tychy (là même où était produite l'« ancienne » Fiat 500).

Nous écrivons cela au futur, car le premier lot de production de la T03 est de toute façon importé de Chine.

Voyons quelles sont les principales caractéristiques de cette voiture électrique pour la ville et combien elle coûte.

Leapmotor T03, l'aménagement

Avec ses 3,62 mètres de long, la Leapmotor T03 se positionne dans le même segment que la Fiat Panda (dont elle est plus courte de 6 cm), mais propose uniquement une motorisation électrique, interceptant ainsi également la Grande Panda en termes de technologie de propulsion.

L'équipement prévu est unique et particulièrement riche. Le prix catalogue de 18 900 euros (17 900 avec la promotion de lancement) comprend les jantes en alliage de 15', l'instrumentation numérique de 8', l'écran central de 10,1', la climatisation automatique, les capteurs de stationnement et la caméra de recul, le toit panoramique, la connectivité et les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2.

Leapmotor T03, l'arrière Leapmotor T03, l'intérieur

En termes de motorisation, la Leapmotor T03 - qui arrivera chez les concessionnaires italiens dans les prochains jours - est animée par un moteur électrique avant de 95 ch, alimenté par une batterie lithium-ion de 37,3 kWh, pour 265 km d'autonomie déclarée dans le cycle d'homologation WLTP (toujours sur le papier, l'autonomie déclarée passe à 395 km en ville).

Où peut-on acheter le Leapmotor T03 ?

À la base de l'alliance Stellantis-Leapmotor, il y a l'ambition de développer un réseau de vente et de service particulièrement étendu, avec un projet d'ouverture de 350 points de vente européens d'ici fin 2024.

Sur le site officiel, une carte navigable - encore en phase d'implémentation - permet de localiser les concessionnaires présents en Italie.

Leapmotor T03, Les prix