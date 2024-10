En 2021, peu après la finalisation de la fusion entre Fiat et Chrysler Automobiles (FCA) et le Groupe PSA, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a fait une promesse. Il a déclaré que le conglomérat automobile investirait dans toutes les marques pendant 10 ans. Aujourd'hui, les dirigeants de Stellantis affirment qu'ils décideront du sort des 14 entreprises bien plus tôt.

S'exprimant au salon de l'automobile de Paris 2024, Tavares a déclaré que les décisions seront prises dans 2 ou 3 ans. À ce moment-là, quelqu'un d'autre sera à la tête de Stellantis. Comme annoncé récemment, le processus de recherche d'un nouveau PDG a déjà commencé. Le contrat de cinq ans de l'actuel PDG expire début 2026 et ne sera pas renouvelé, car l'homme d'affaires portugais prendra sa retraite. Son successeur sera annoncé à la fin de l'année 2025.

En attendant, Tavares a déclaré à Automotive News que toutes les sociétés sous l'égide de l'entreprise étaient entièrement financées jusqu'en 2026. Cela semble étrange, étant donné que Chrysler n'a plus qu'un seul modèle, le vieillissant Pacifica/Voyager. Cependant, la marque américaine en difficulté se prépare à lancer son premier véhicule électrique l'année prochaine, ce qui laisse espérer un renouveau.

Le processus de renouveau de Lancia commence avec une nouvelle Ypsilon et se poursuivra en 2026 avec le retour de la Gamma pour un modèle phare dans une version fastback. Si elle se maintient plus longtemps, la marque italienne en difficulté lancera une nouvelle Delta en 2028.

Alfa Romeo a l'intention de lancer la nouvelle génération de Stelvio en 2025 et la Giulia un an plus tard. Un SUV plus grand, doté de moteurs à essence et de groupes motopropulseurs électriques, destiné à concurrencer le Porsche Cayenne, devrait être lancé en 2027 et visera principalement le marché américain.

Dodge propose une nouvelle gamme de Charger et la Hornet basée sur la Tonale d'Alfa Romeo. Des rumeurs rapportent que le nom Stealth revient en tant que SUV en 2027 pour remplacer le Durango.

Jeep a tout un tas de nouveaux modèles en préparation, notamment les nouvelles générations de Renegade et de Compass, qui seront toutes deux dotées de versions EV. Elle prévoit également un « véhicule utilitaire grand public » qui sera placé sous le Grand Cherokee. Tous ces véhicules seront disponibles d'ici la fin de l'année 2027.

Ram est actuellement confronté à un problème de qualité, comme l'a rapporté Tavares lui-même. Trop de pick-up fraîchement construits nécessitent des réparations dès leur sortie de la chaîne de montage. Stellantis s'efforce de résoudre ces problèmes, mais les ventes aux États-Unis ont baissé de 24 % jusqu'en septembre.

En parlant de marques trop grandes pour faire faillite, Fiat, Opel/Vauxhall, Citroën et Peugeot ont toutes des agendas chargés qui consistent principalement en des produits liés à la mécanique. On ne peut pas en dire autant de Maserati, puisque Tavares a admis cette semaine que l'entreprise « est dans le rouge », mettant en cause le marketing plutôt que les voitures elles-mêmes.

Les plans de DS Automobiles ne sont pas clairs, bien qu'un nouveau modèle phare, DS9 soit susceptible d'être lancé en 2025, en même temps qu'un second modèle. Ces deux derniers devraient être le fer de lance d'une famille d'hybrides rechargeables et de VE, à condition que DS ait la possibilité de faire ses preuves.

Quant à Abarth, elle continuera comme si de rien n'était en produisant des Fiat plus sportives. Cela suffira-t-il ? Nous verrons bien.

Gérer autant de marques doit être un véritable cauchemar pour les responsables. Nous ne serions pas surpris que la famille de marques soit rationalisée dans les prochaines années afin de réduire les risques de chevauchement.