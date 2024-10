La 500 électrique coûte trop cher et ne se vend donc pas. C'est ce qui ressort des chiffres et de l'arrêt conséquent de la production à l'usine Stellantis de Mirafiori qui, en Italie, est devenue un sujet de débat public, entre les protestations des syndicats et les critiques bipartites des politiciens.

La question a également été abordée au Mondial de l'Automobile de Paris avec Carlos Tavares qui, pressé par les journalistes, a profité de l'occasion pour expliquer quelle sera la stratégie de relance de la citadine italienne qui est le symbole de Fiat dans le monde.

La plateforme de la Grande Panda coûte deux fois moins cher

Comme annoncé en mai dernier, la 500e fera l'objet d'une première transition inversée, de l'électrique à l'hybride. Cette décision, qui ne figurait pas dans les plans industriels du Groupe, est devenue incontournable pour sauver le modèle et sa production, dont les résultats commerciaux décevants ont été déterminés, selon M. Tavares, "par l'annulation brutale des mesures d'incitation en Italie et en Allemagne."

Pour Stellantis, ce qui est certain, c'est que la construction de l'actuelle 500 électrique à Mirafiori n'est pas économiquement viable:

"Je ne veux pas donner trop de chiffres qui iraient à la concurrence", a souligné Tavares, "mais le coût de la plate-forme de la Citroën C3 (et donc dans la Fiat Grande Panda - NDLR) est la moitié du coût de la 500e".

Carlos Tavares accueille Emmanuel Macron au Mondial de l'Automobile de Paris 2024

Objectif 100 000 voitures à Mirafiori

D'où la double intervention : le développement d'une variante hybride (de type mild similaire à la Fiat Grande Panda, Jeep Avenger, etc.) et une évolution technique de l'actuelle 500e :

"Avec nos ingénieurs italiens", explique M. Tavares, "nous avons identifié une idée d'ingénierie très innovante qui permettra de réduire considérablement les coûts de production totaux. Avec une nouvelle batterie et un nouveau système de gestion de la batterie, le coût sera réduit de manière significative et nous adapterons le prix en conséquence afin de vendre plus."

On ne sait pas encore comment et combien, mais le directeur s'est ouvert à l'impact combiné sur l'usine de Miriafiari en tenant compte de la production de la 500 hybride : entre 80 et 100 000 voitures de plus produites chaque année. Ce sera une course contre la montre pour stopper l'hémorragie des ventes, mais aussi la controverse, à tel point que Tavares lui-même, lors de l'audition à la Chambre, a promis d'avancer l'arrivée de la voiture de 2026 à fin 2025..

Le centre technologique des batteries Stellantis à Mirafiori Détail de l'actuelle 500e sur la chaîne de montage

Aucune autre "citadine" n'est prévue

La discussion sur la petite voiture de Fiat a été l'occasion pour Tavares de préciser qu'il n'y a actuellement aucun projet pour d'autres voitures dites du segment A (des citadines, pour être précis) : "pour se déplacer en ville, on utilise la Fiat Topolino, que je n'appelle pas une voiture, mais un outil de mobilité". Le discours est différent pour la plate-forme appelée STLA Small : "cette plate-forme sera utilisée par Fiat très, très bientôt, en commençant par la Panda, elle contribuera grandement à la rentabilité et à l'accessibilité des produits Fiat."

C'est une vision différente de celle du groupe Renault, dont le numéro un Luca De Meo, toujours au Salon de Paris, a défini les citadines comme l'œuf de Colomb de la transition électrique : "Il n'est pas nécessaire d'avoir un prix Nobel de physique", a déclaré De Meo lors d'une rencontre avec des journalistes, "pour comprendre que pour déplacer un objet qui pèse une tonne, il faut la moitié de l'énergie (quelle qu'elle soit) d'un objet qui en pèse deux."