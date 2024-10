Le mois dernier, le PDG de Stellantis a déclaré que les problèmes de Maserati provenaient d'un mauvais marketing, entraînant une chute des ventes de plus de 50 % au cours du premier semestre 2024. Carlos Tavares avait d'autres choses à dire sur la marque italienne en difficulté cette semaine au Mondial de l'Automobile de Paris. Le directeur général a admis que la société au logo du trident "est dans le rouge", ce qui signifie qu'elle dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne.

Les problèmes rencontrés par Maserati ne sont apparemment pas liés aux voitures : " Nous n'avons aucun problème avec les produits." Les difficultés rencontrées par l'entreprise viennent plutôt du fait qu'elle n'est pas "clairement positionnée". Tavares, qui quittera la direction de Stellantis au début de l'année 2026, a expliqué à Autocar ce qu'est Maserati : "C'est une marque qui ne se limite pas aux voitures de sport ; c'est le gran turismo, c'est la qualité de vie, la dolce vita et la technologie."

Le dirigeant de 66 ans, né au Portugal, a admis que l'équipe dirigeante précédente de Maserati n'avait pas réussi à faire passer ce message. Davide Grasso n'est plus PDG, ayant été remplacé par Santo Ficili, qui est également le nouveau patron d'Alfa Romeo après avoir succédé à Jean-Philippe Imparato. Selon M. Tavares, M. Ficili a pour mission de "changer l'état d'esprit et les idées" chez Maserati.

Les nouveaux dirigeants de Maserati et d'Alfa Romeo ont déclaré que les deux entreprises ne fusionneraient pas, car l'une est "de luxe" et l'autre est "haut de gamme". Toutefois, elles pourraient collaborer si l'occasion se présentait. Alfa ne connaît pas non plus une année faste, ses ventes aux États-Unis ayant baissé de 10 % jusqu'en septembre, malgré le lancement du crossover Tonale.

Bien que Maserati et Alfa Romeo traversent une période difficile, Stellantis s'est engagée à conserver ses 14 marques pour le moment. Elle s'en tient à son plan initial annoncé en 2021, qui consistait à investir dans toutes les marques pendant 10 ans, de sorte que les deux marques ont au moins jusqu'à la fin de la décennie pour se reprendre en main.

Toutefois, l'ancienne directrice financière de Stellantis, Natalie Knight, a déclaré il y a quelques mois seulement qu' "il pourrait y avoir un moment dans l'avenir où nous examinerons quel est le meilleur plan pour [Maserati]". Peu après cette déclaration, Stellantis a publié un communiqué de presse pour préciser que Maserati n'était pas à vendre. La semaine dernière, le conglomérat automobile a annoncé que Natalie Knight quittait l'entreprise après seulement 18 mois en tant que directrice financière.