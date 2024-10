Si, en tant que grand-père, vous avez la chance d'avoir un certain Ettore Maserati, fondateur en 1914 du constructeur italien du même nom, il n'y a qu'une seule façon de célébrer sa mémoire : commander l'une des dernières créations de la marque, personnalisée dans les moindres détails.

C'est ce qu'ont fait les petits-enfants de l'entrepreneur émilien, qui ont pris livraison en septembre d'une nouvelle Maserati MC20 élaborée par le département Fuoriserie "bespoke" de la société. Le 2 octobre, jour de la fête des grands-parents en Italie, la société Viale Ciro Menotti a publié des informations et des photos de la supercar unique créée pour l'occasion. Voici les détails et l'aspect de la voiture.

Une MC20 sur mesure

La voiture que vous voyez sur les photos s'appelle "Maserati MC20 for Maserati" et est une création du département Fuoriserie de la société. Le moteur est le toujours emblématique V6 Nettuno de 630 ch, logé dans une carrosserie qui présente plusieurs détails uniques à l'extérieur et à l'intérieur, ce dernier étant fini avec des matériaux nobles.

Maserati Maserati MC20 par Maserati

Les designers de l'entreprise ont notamment choisi la livrée Blu Infinito pour la carrosserie, l'une des couleurs les plus caractéristiques et historiques de toute la production de l'entreprise, enrichie dans ce cas d'une double bande en Bianco Pastello et de diverses finitions de style "racing", telles que le pack en fibre de carbone et les logos personnalisés "Maserati for Maserati" et "Maserati Fuoriserie".

Enfin, sous les jantes en alliage de 20 pouces peintes en noir brillant, les techniciens du Trident ont installé un système de freinage avec des étriers peints en rouge.

Maserati Maserati MC20 par Maserati

Pour l'intérieur de la MC20 spéciale, les designers ont choisi l'Alcantara comme matériau principal, associé à des détails en fibre de carbone également sur le volant et les sièges sport.

Maserati Maserati MC20 par Maserati

Une famille au nom historique

Comme indiqué précédemment, la voiture a été commandée par Alberto et Ettore Maserati, petits-fils d'Ettore Maserati, fondateur en 1914 de la société du même nom, qui fait aujourd'hui partie du groupe Stellantis.

Selon la société, le souhait des petits-enfants de l'entrepreneur était de laisser à leurs enfants, à leur tour, un souvenir tangible de leur grand-père et de la marque qu'il a créée, qui est aujourd'hui un symbole de luxe et de sportivité dans le monde entier.

Maserati Livraison de la Maserati MC20 pour Maserati Maserati Livraison de la Maserati MC20 pour Maserati

La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence d'une grande partie de la famille, de Luca Delfino, directeur des ventes mondiales de Maserati, d'Andrea Bertolini, pilote d'essai en chef de Maserati, et d'Ermanno Cozza, figure historique de l'entreprise, qui a travaillé pour elle pendant 60 ans.