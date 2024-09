La première Ferrari électrique devrait faire ses débuts au quatrième trimestre 2025. C'est ce qu'a déclaré le PDG de la société de Maranello, Benedetto Vigna, lors d'une interview à la Tech Week de Turin, qui s'est tenue du 25 au 27 septembre à l'ombre du Mole. Avec un prix, dit-on, d'au moins 500 000 euros, elle aura tout d'une vraie Rossa et un son qui devrait rappeler celui d'un 8 cylindres.

Presque prête

Selon le numéro un du Cheval Cabré à Turin, l'entreprise est "sur la bonne voie" en ce qui concerne la conception et le développement de sa première supercar électrique, pour laquelle elle s'appuie sur des "partenaires inhabituels" qui n'ont pas encore été spécifiés.

Selon Vigna, le lancement interviendra à un moment difficile pour les constructeurs de voitures haut de gamme et de luxe, qui s'efforcent actuellement de réduire les émissions, alors que la demande de véhicules électriques dans le monde entier diminue.

Motor1.com Ferrari électrique (2025), rendu de Motor1.com

Une voiture très innovante

Pour entrer dans les détails de cette Ferrari zéro émission, selon ce qui a été rapporté par Reuters il y a quelques semaines, la voiture coûtera environ 500 000 euros lorsqu'elle fera ses débuts, avec des performances et une maniabilité typiques de Maranello, et sera produite dans le bâtiment électrique récemment ouvert par la société.

D'autres détails techniques n'ont pas encore été divulgués, mais puisqu'il s'agit d'une Ferrari, elle sera certainement performante et maniable.

Ferrari e-building

La dernière observation de la nouvelle Ferrari a eu lieu il y a quelques semaines et a été capturée dans une vidéo postée sur YouTube par la chaîne Acriore et que vous pouvez voir ci-dessous. Dans cette vidéo, outre la silhouette de la voiture, on peut entendre le curieux nouveau son breveté qui, dit-on, s'inspire de celui émis par les célèbres moteurs développés par l'entreprise au fil des ans. Pour en savoir plus, il ne reste plus qu'à attendre quelques mois.

La vidéo du son postée sur YouTube