Par définition, un vrai 6x6 est un véhicule à six roues dont tous les essieux sont motorisés. Cela dit, nous doutons que cette Ferrari Testarossa ait de la puissance à l'avant. Nous ne savons pas non plus si les quatre roues arrière sont motrices. Par souci de simplicité - et parce que cela semble terriblement étonnant - nous appellerons ce ridicule engin une Testarossa 6x6.

Que se passe-t-il exactement ici ? Nous aimerions avoir plus de réponses, mais ce que vous voyez est à peu près tout ce que vous aurez. Hvber.Media sur Instagram a surpris cette Ferrari personnalisée à l'arrière d'une remorque à plateau à Dallas, au Texas. Elle ressemble à un travail en cours, les ailes avant sont manquantes et rien ne couvre le moteur 12 à plat de la Ferrari, en supposant qu'il y ait même un moteur à l'intérieur. À l'arrière, un diffuseur massif semble inachevé.

Nous ne disposons d'aucune information officielle, mais nous sommes convaincus que le garage Gas Monkey, basé à Dallas, est à l'origine de cette voiture. Outre l'observation à Dallas, le patron de Gas Monkey, Richard Rawlings, a acheté pas moins de cinq Testarossa l'année dernière, toutes utilisées comme voitures de cinéma pour le film Infinite. Comme il s'agit de voitures de cinéma, certaines étaient en mauvais état et toutes ont été modifiées dans une certaine mesure. Si quelqu'un devait construire une Testarossa à six roues, il serait bien inspiré de disposer d'un tas d'ex-voitures de cinéma déglinguées.

Si cette preuve n'est pas assez convaincante, l'engin de remorquage que l'on voit dans la vidéo Instagram - un pick-up Ram noir/argent tirant un plateau à trois essieux avec des roues personnalisées - ressemble exactement à celui que l'on a vu ce matin même sur la caméra en direct du Gas Monkey Garage, à l'extérieur de l'atelier.

Pour couronner le tout, l'équipe de Gas Monkey a déjà construit une Testarossa customisée à partir de cette collection. L'année dernière, ils ont présenté à la SEMA un véhicule électrique à trois places sans toit appelé Testa. Cette voiture à six roues pourrait-elle être leur prochaine construction Ferrari SEMA ? Seul l'avenir nous le dira.

Nous avons posé des questions à Gas Monkey Garage pour, nous l'espérons, confirmer tout cela. En attendant, nous restons à l'affût de toute information supplémentaire.

H/T To Samuel / Hvber.Media pour la vidéo.