En 2024, Automobili Pininfarina débarque à nouveau à la Monterey Car Week. Cette année, elle le fait avec une pièce unique, inspirée par ce qui est peut-être la pièce exclusive la plus célèbre de l'atelier italien : la Ferrari Testarossa Spider, créée en 1986 pour Gianni Agnelli. Un cadeau d'anniversaire pour ses 20 premières années à la tête de Fiat.

C'est ainsi qu'est née l'Automobili Pininfarina Battista Targamerica, une version sans toit de l'hypercar électrique italienne. Commandée par un célèbre collectionneur, déjà propriétaire d'une Battista, c'est la première voiture construite sur mesure à partir d'une super voiture de sport alimentée par batterie.

Hyper, sans le toit

Le premier signe distinctif de la Targamerica est l'absence de toit, rappelant le Maranello dell'Avvocato V12. Une modification qui ne dénature pas les lignes de la voiture, ce n'est pas un petit bateau comme la B95, mais qui a nécessité de nombreuses interventions structurelles, pour garantir les mêmes performances que la Battista de série.

Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista Targamerica Ferrari Testarossa Spider

Les couleurs de la carrosserie sont également empruntées à la Testarossa Spider, avec la teinte Argento Liquido interrompue par des inserts en Iconica Blu, pour caractériser la partie inférieure. Le reste est identique à la version "normale" de l'hypercar italienne, y compris l'aile active qui se dresse à l'arrière de la voiture. Cet élément apporte toutefois une nouveauté exclusive : la teinte Iconica Blu, appliquée à la main, sur la partie inférieure.

Les jantes en alliage à 5 branches, dont les détails ont été établis en étroite collaboration avec le propriétaire, complètent la personnalisation. Il s'agit d'une version moderne de celles de la Testarossa d'Agnelli, avec des trous triangulaires près du moyeu. Un détail qui a donné du fil à retordre aux ingénieurs de Pininfarina, qui craignaient de compromettre l'adhérence de la roue. Comme vous pouvez le constater, la mission a été accomplie avec succès.

Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista Targamerica, l'aile arrière Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista Targamerica, les jantes

Hypercar pour fumeurs

Au-delà de la profusion de cuir, de la fibre de carbone visible, de l'attention maniaque portée aux détails, la véritable "killer application" de l'Automobili Pininfarina Battista Targamerica est insérée entre les deux sièges. Il s'agit d'un compartiment à cigares spécial à trois places, doté d'un humidificateur et d'un éclairage qui change de teinte en fonction du mode de conduite choisi. L'équipement de série de la pièce unique de Pininfarina est complété par un ensemble de bagages sur mesure.

Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista Targamerica, l'intérieur Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista Targamerica, le porte-cigares

Sur le plan mécanique, la Battista Targamerica, qui fait ses débuts à The Quail, l'un des nombreux événements qui animent la Monterey Car Week ne présente aucune nouveauté et est donc propulsée par le groupe motopropulseur électrique de 1 900 ch et 2 300 Nm, pour un 0 à 100 en moins de deux secondes et une vitesse de pointe de 350 km/h.