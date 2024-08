Il n'existe qu'une seule Ferrari F40 comme celle que vous voyez sur la photo. Elle a été créée en 2001 par la société britannique "Simpson Motorsport", et a également participé à plusieurs compétitions au cours de sa carrière. Aujourd'hui, cette pièce unique est prête à se retrouver entre les mains d'un nouveau propriétaire, sa valeur pouvant se situer entre 650 000 et 800 000 euros.

L'histoire

La F40 a été conçue à la fin des années 1990 par Simpson Motorsport pour l'ancien pilote italien Stefano Sebastiani. Construite à partir du châssis d'une F40 accidentée, la voiture a été entièrement repensée sur le plan mécanique et esthétique.

Iconic Auctioneers Simpson Ferrari GTR

En effet, le V8 d'origine a été remplacé par le V12 F133, le même moteur que celui de la 550 Maranello, associé à une boîte de vitesses manuelle Hewland à six rapports. La carrosserie est dérivée d'une F40 GTE, tandis que les suspensions ont été conçues spécifiquement pour cette voiture. L'arceau de sécurité homologué FIA et les jantes de 18 pouces complètent le tout.

De la piste à la route

Une fois mise au point, la Ferrari a participé à plusieurs courses au début des années 2000. L'une des participations les plus importantes est celle des 6 heures de Vallelunga, avec Richard Jones et Fabio Montani au volant. Le CV de la F40 comprend également les 1 000 km de Spa et de nombreuses participations à des grands prix sur le sol britannique.

Iconic Auctioneers Le V12 de la Ferrari GTR Simpson

Retirée de la compétition, la Ferrari, rebaptisée Simpson Ferrari GTR, a été homologuée pour la route et a récemment fait l'objet d'une révision complète du moteur. Avec 7 110 km au compteur, elle pourrait avoir une valeur minimale de 650 000 euros, selon le site de vente aux enchères Iconic Auctioneers.