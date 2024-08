Ferrari va dévoiler son premier véhicule électrique d'ici la fin de l'année prochaine, et ce sera un événement majeur pour le constructeur automobile italien. Le PDG Benedetto Vigna a assuré que le premier véhicule électrique de la marque ne perdra pas le caractère "unique" des Ferrari, convaincu que l'entreprise peut exploiter toutes les capacités de cette technologie pour créer une expérience de conduite passionnante.

Nous ne saurons pas à quoi ressemblera le package final avant 2025 au moins, Ferrari n'ayant fourni que peu de détails concrets sur la voiture. Dans une interview plus tôt dans l'année, Vigna a plaisanté en disant que le véhicule électrique "aura quatre roues", ce qui reste bon à savoir. Le constructeur automobile a déjà parcouru des milliers de kilomètres sur des prototypes fortement camouflés, mais en attendant, voici ce que nous savons de la première voiture électrique de Ferrari.

Quel sera son nom ?

Les dépôts de marques donnent souvent un aperçu des noms possibles qu'une entreprise pourrait utiliser pour ses futurs modèles, mais Ferrari n'a encore rien déposé. On ne sait pas encore si Ferrari donnera à la voiture électrique un nom propre comme Roma ou Purosangue, optera pour une désignation alphanumérique comme 296 GTB, ou choisira quelque chose de descriptif comme pour les 12Cilindri ou LaFerrari.

À quoi va-t-elle ressembler ?

Motor1

Ferrari va chercher des influences extérieures pour la conception finale du véhicule électrique. Le constructeur automobile a fait appel à Jony Ive, ancien responsable du design d'Apple, et au designer industriel Marc Newson pour peaufiner l'apparence de la voiture.

Notre premier aperçu du véhicule électrique de Ferrari se cachait sous une carrosserie de Maserati Levante fortement modifiée avec de faux embouts d'échappement collés à l'arrière. Mais ce n'est pas parce que le prototype est un SUV que le véhicule électrique de Ferrari en sera nécessairement un également. On ne sait pas encore à quoi ressemblera la forme finale à ce stade de son développement, même si nous nous attendons à quelques caractéristiques légères de type crossover (comme un revêtement mineur et un léger rehaussement).

Nous avons fait de notre mieux pour réaliser le rendu de cette future Ferrari EV, mais encore une fois, les détails restent flous.

Mais les ingénieurs basés à Maranello devront repenser la manière de concevoir la voiture pour optimiser au mieux son équilibre et sa dynamique de conduite. Un dépôt de brevet de 2022 a montré que Ferrari testait l'idée de placer une partie de la batterie sous l'habitacle tout en plaçant la majeure partie de celle-ci derrière ce dernier, tandis qu'un autre a présenté des plateformes à quatre moteurs pour les véhicules électriques et hybrides.

Et sous le capot ?

Ferrari n'a pas confirmé le type de composition chimique de sa batterie pour véhicules électriques, mais nous savons que l'entreprise n'utilisera pas de batteries lithium-fer-phosphate. Le Cheval Cabré s'approvisionne en composants de batterie auprès de SK On, un fabricant sud-coréen de batteries pour véhicules, et les deux entreprises ont récemment signé un accord d'entente mutuelle pour poursuivre leur collaboration déjà en cours.

Y aura-t-il un son ?

Les sons rauques des échappements V8 et V12 font partie intégrante de l'expérience Ferrari depuis sa création, mais cela changera forcément avec les véhicules électriques. L'absence de combustion interne et du matériel nécessaire pour évacuer les explosions par l'arrière signifie que Ferrari devra adopter une approche différente. Le constructeur automobile travaille au développement de "signatures sonores" pour ce véhicule.

"Les voitures électriques ne sont pas silencieuses", avait déclaré Vigna plus tôt dans l'année. Le son que pourrait produire le véhicule électrique de l'entreprise reste un mystère, mais le patron s'est dit convaincu que Ferrari peut exploiter la technologie électrique "d'une manière unique" pour offrir une expérience de conduite spéciale.

Quand fera-t-elle ses débuts ?

Ferrari dévoilera son véhicule électrique avant la fin de l'année 2025, mais la société n'a pas encore fourni de date précise. Il fera probablement ses débuts au quatrième trimestre de l'année prochaine, mais nous ne devrions pas avoir à attendre longtemps avant qu'il ne soit commercialisé, soit début 2026.

Quel sera son prix ?

Selon plusieurs sources, Ferrari fixerait le prix de départ du véhicule électrique environ 500 000 €. Cependant, dans une récente interview, Vigna a déclaré que ce chiffre était "une vraie surprise" pour lui et il n'est pas le seul à le penser.

Cette voiture coûtera probablement bien plus cher que la Portofino M, qui se situe sous les 300 000 €, mais elle pourrait être "plus abordable" SF90 Stradale qui est sur le point de disparaître.

L'avenir de Ferrari sera-t-il 100 % électrique ?

Non, Ferrari ne va pas passer au tout électrique de sitôt. Le constructeur automobile continuera de proposer des véhicules thermiques, des hybrides et des groupes motopropulseurs électriques en fonction de la demande. Cependant, il s'attend à ce que les véhicules électriques et hybrides représentent jusqu'à 80 % de sa production d'ici 2030, même s'il cherche des moyens de maintenir les moteurs à essence au-delà de 2035.