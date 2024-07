Maserati pourrait repasser sous le contrôle de Ferrari. La rumeur prend de l'ampleur suite aux déclarations du management de Stellantis lors de la présentation des résultats financiers du premier semestre de l'année. Parmi les 14 marques du groupe, la marque au Trident est l'une de celles qui souffrent le plus, avec des ventes en chute libre, passant de 15 300 unités au premier semestre 2023 à 6 500 en 2024.

Les revenus et les bénéfices ont diminué et la directrice financière du groupe, Natalie Knight, a déclaré qu'"il pourrait y avoir une évaluation à l'avenir pour savoir quel est le meilleur emplacement pour Maserati". Une précision toutefois : Stellantis s'efforce de "créer autant de valeur que possible pour la marque."

Une marque qui, contrairement à Ferrari, a changé plusieurs fois de mains. Dès les années 1930, elle a connu des problèmes économiques et, de 1997 à 2005, elle a été contrôlée par la société « rivale » de Maranello qui, en plus de 85 ans d'histoire, a été dirigée par très peu d'hommes : après Enzo Ferrari, il y a eu Montezemolo, puis Marchionne, et aujourd'hui Benedetto Vigna.

Autant de changements de mains

Maserati a commencé son histoire non pas à Modène, où la direction a déménagé en 1939, mais à Bologne en 1914, où elle a été fondée par Alfieri Maserati. Cependant, entre un modèle emblématique et le suivant, il y a eu des problèmes financiers presque constants qui, à la mort du fondateur (en 1937), ont amené l'entreprise dans les mains de l'entrepreneur modénais Adolfo Orsi.

Les premières voitures de route et les nombreux succès en compétition sont arrivés, mais à long terme ils n'ont pas suffi et en 1968 Citroën est arrivé, pour ensuite laisser la place à Alejandro de Tomaso en 1975.

Fiat rachète l'entreprise en 1993 et, l'année suivante, la Quattroporte IV de Marcello Gandini voit le jour. Cependant, en 1997, la société italienne a vendu 50 % de Maserati à Ferrari (qui faisait alors partie du groupe Fiat) et, deux ans plus tard, la marque au cheval cabré en a pris le contrôle total.

Maserati Biturbo (1984)

Le chapitre Ferrari

Sous le contrôle de Ferrari, la nouvelle usine Maserati et la 3200 GT dotée d'un moteur V8 biturbo de 3,2 litres dérivé de Shamal voient le jour, représentant le dernier lien avec l'ère De Tomaso. Cependant, le Trident avait besoin de se relancer correctement pour revenir au summum de l'élégance et de la performance, des éléments inscrits dans son ADN.

Mais la naissance n'est pas facile : à Maranello, certains doutent de la possibilité de réintroduire le modèle, compte tenu également du manque de succès de la génération précédente. Après une longue gestation à Maranello, le feu vert est donné au projet, confiant le design non plus à Marcello Gandini, mais à Pininfarina, le "crayon" historique lié à Ferrari.

Maserati Quattroporte, quatrième génération Maserati Quattroporte, cinquième génération

Elle a fait ses débuts en 2003, un an après les Maserati Coupé et Spyder, avec lesquelles elle partage le moteur V8 de Ferrari. Avec une longueur de près de 5 mètres, la nouvelle Quattroporte née en collaboration avec Maranello s'est avérée être un succès, avec environ 24 000 unités produites en neuf ans.

Les moteurs V8 du Trident doivent une grande partie de leur ADN à Ferrari. D'abord aspirés naturellement puis suralimentés, ils ont perduré jusqu'à aujourd'hui, laissant la place au 3.8 Biturbo qui équipe les Ghibli Trofeo et Quattroporte Trofeo.

Toujours sous l'aile de Ferrari, Maserati est revenu au sport automobile avec la légendaire Maserati MC12 de 2004, une fascinante voiture de course sur route et sur piste basée sur la Ferrari Enzo et capable de remporter de nombreux succès dans le Championnat du monde FIA GT.

Le retour à Fiat

Le lien Maserati-Ferrari a été rompu en 2005, lorsque la propriété est revenue au groupe Fiat. La même année, Sergio Marchionne prend la tête de Fiat Auto (Fiat Group Automobiles de 2007 à 2014 et FCA Italy de 2014 à 2023).

Maserati Spyder 2003, le moteur V8 de 4,2 litres

En 2010, Fiat a annoncé l'expansion de la marque. En 2013, elle a dévoilé les nouvelles Quattroporte et Ghibli, et l'année suivante, Maserati a vendu plus de sept fois plus de voitures que cinq ans auparavant. Le Trident est lancé et Marchionne a un plan très précis en tête : créer un nouveau pôle de luxe composé de Maserati et d'Alfa Romeo, avec en son centre la plate-forme Giorgio animée par la nouvelle Giulia. En 2019, le laboratoire d'innovation de Modène est né et tout semble aller pour le mieux.

Maserati Ghibli Ultima Maserati MC20

En 2021 - environ trois ans après le décès de Marchionne - Stellantis voit le jour et Maserati peut compter sur la force d'un Groupe solide et d'envergure internationale. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Il est question d'introduire des modèles électriques, qui remplaceront progressivement les versions thermiques. C'est ainsi que naît la famille Folgore, qui accueille d'abord la GranTurismo puis la GranCabrio, complétée par le Levante, un SUV de taille moyenne basé sur la plate-forme Giorgio. Les MC20 arrivent également, des coupés (et cabrios) sportifs qui inaugurent le nouveau V6 baptisé Nettuno.

Maserati Nettuno

Les adieux aux anciens modèles ne coïncident cependant pas avec l'arrivée des nouvelles générations : la production de la Quattroporte, de la Ghibli et du Levante est terminée, mais pour le nouveau vaisseau amiral, on parle maintenant de 2027, tandis que pour les véhicules de taille moyenne et les SUV, l'horizon pourrait être encore plus lointain.

Pourquoi parle-t-on encore de Ferrari aujourd'hui ?

Selon les prévisions, Maserati devrait vendre moins de 12 000 unités cette année, ce qui représente une marge négative à deux chiffres. Le plus inquiétant est qu'il n'y a pas de nouveaux produits en vue jusqu'en 2027.

Ferrari pourrait être la meilleure entreprise pour diriger Maserati étant donné ses excellents résultats depuis son introduction à Wall Street en 2015 (en 2023, elle a généré des revenus de près de 6 milliards d'euros avec 13 663 unités vendues).

Maranello produit certains des moteurs les plus incroyables au monde et l'électrification n'est certainement pas une nouveauté, avec les groupes motopropulseurs hybrides de la SF90 et des 296 GTB et GTS. La motorisation électrique est d'ailleurs prévue pour 2025. À l'inverse, Maranello pourrait exploiter Maserati pour générer des volumes plus importants sans porter atteinte à son exclusivité.

Ferrari 296 GTB

Comme nous l'avons dit, il n'y a pour l'instant rien d'officiel et il ne s'agit que de rumeurs. Les propos de Tavares sur la rentabilité des marques de Stellantis sont cependant plus qu'un indice.