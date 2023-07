Ferrari continue d'utiliser une Roma modifiée comme voiture d'essai afin de tester ce que nous soupçonnons fortement d’être un nouveau modèle à moteur V12. Cette dernière vidéo prise aux abords de Maranello, siège de la marque, montre la Roma en train de sortir de l'usine.

Cette voiture présente un museau différent de celui d'une Roma standard. Le nez de requin a disparu. À la place, il y a des entrées d'air sur les côtés extérieurs et une large ouverture centrale qui n'est pas recouverte d'une grille. Les phares semblent provenir de la Roma.

Galerie: La remplaçante de la Ferrari 812 Superfast

La perspective de profil offre la meilleure vue du nez allongé. Le porte-à-faux avant semble plus court que celui de la Roma. À l'arrière, les ailes sont plus larges, ce qui laisse supposer la présence de pneus plus larges.

L'espace supplémentaire à l'avant permettrait d'installer un moteur V12 devant le conducteur. La Roma standard utilise un V8 biturbo de 3,9 litres développant 612 chevaux. Avec plus de cylindres, ce moteur plus gros nécessite plus d'espace pour être logé sous le capot.

L'arrière présente une section incurvée sur le toit qui cache le troisième feu-stop. L'arrière comporte deux sorties d'échappement de chaque côté et un diffuseur entre les deux.

Ni cette vidéo ni les aperçus précédents ne nous ont donné un bon aperçu de l'intérieur de ce nouveau modèle V12. À l'instar de ce que la marque a fait pour d'autres modèles récents, la 296 dispose d'un combiné d'instruments numérique et d'un petit écran séparé pour le passager.

Lorsque ce modèle arrivera, il remplacera vraisemblablement la gamme 812. Le véhicule actuel a fait ses débuts au salon de l'automobile de Genève 2017 en tant que successeur de la F12berlinetta.

Nous n'avons pas encore de détails officiels sur le V12. La 812 utilise un V12 de 6,5 litres développant 789 chevaux dans sa version standard ou 830 chevaux dans la variante Competizione. Les vidéos du véhicule de développement nous montrent que le moteur émet un son fantastique sur la route.

Ferrari prévoit de lancer quatre nouveaux véhicules en 2023. Les nouveautés introduites jusqu'à présent cette année comprennent la Roma Spider et la SF90 XX. La marque travaille également sur une nouvelle Hypercar dotée d'un énorme aileron.