Il y a peu de voitures en vente aujourd'hui qui peuvent éclipser l'hyper GT électrique Battista d'Automobili Pininfarina, et la nouvelle B95 du constructeur de véhicules électriques de luxe en fait partie.

Dévoilée au grand jour à la Monterey Car Week, la B95 d'Automobili Pininfarina est le premier hyperspeedster électrique au monde (ou barchetta comme l’appelle la marque). Prévue pour être fabriquée en série ultra limitée de 10 exemplaires, la Battista, dont 150 unités sont prévues, semble être une voiture à grand volume, à titre de comparaison. Et avec ses 2 millions d’euros, elle semble même "abordable" rapport à cette B95, qui affiche un prix de 4,8 millions de dollars (soit 4,4 millions d'euros).

Le "B" de la B95 signifie barchetta, tandis que "95" fait référence au 95e anniversaire (en 2025) de Pininfarina SpA, la célèbre société de conception automobile qui a donné naissance à Automobili Pininfarina après son acquisition par l'indien Mahindra. Pourquoi 2025 ? Parce que la B95 commencera à être fabriqué à la main et livré aux clients à cette date.

Nous n'avons pas évoqué la Battista pour rien, car l'Automobili Pininfarina B95 est essentiellement une Battista de carrosserie, utilisant le même groupe moto-propulseur électrique à quatre moteurs, bien que dans un réglage unique. La B95 est équipé d'une batterie lithium-ion de 120 kilowattheures produisant un total de 1 400 kilowatts (1 877 chevaux) et 2360 Nm de couple.

Cela permet une accélération époustouflante de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. La batterie refroidie par liquide peut être chargée à l'aide de chargeurs rapides CC jusqu'à 270 kW, avec une recharge de 20 à 80 % réalisée en 25 minutes. Comme pour la Battista, la B95 propose cinq modes de conduite distincts qui sont activés via un sélecteur rotatif situé à côté du volant. Quant au look de cette B95, on remarque les influences claires du concept Pura Vision de Pininfarina dévoilé le mois dernier.

La conception la plus pure d’Automobili Pininfarina

La B95 est une réinterprétation spectaculaire d'un véhicule de course classique agrémenté d'éléments futuristes. Les points forts incluent l'absence de pare-brise, la carrosserie qui s'enroule dans les ailes avant, la ligne de compression haute, les passages de roue musclés et l'habitacle luxueux à deux places flanqué d'écrans aérodynamiques réglables.

En parlant des pare-brise, Automobili Pininfarina affirme qu'il s'agit des premiers pare-brise aérodynamiques à réglage électronique au monde, dont le design s'inspire des avions de combat d'époque. Les clients peuvent également commander des casques sur mesure dans une finition coordonnée pour correspondre aux spécifications de la B95 de leur choix, leur permettant de profiter pleinement des performances de l'hypercar en toute sécurité sur route et surtout sur piste.

Des options de personnalisation illimitées

Comme vous pouvez l'imaginer, chacun des dix acheteurs de la B95 bénéficieront d'opportunités sur mesure et illimitées pour rendre leurs Barchettas vraiment unique. Le véhicule exposé à la Monterey Car Week aux côtés du concept Battista Edizione Nino Farina et Pura Vision le prouve, avec un design extérieur et intérieur hautement personnalisé.

Le show car B95 a une carrosserie peinte en Bronze Superga métallisé combinée à une section brillante de Giallo Arneis à l'avant et au-dessus du conducteur. La fibre de carbone est utilisée en masse, tandis que les roues de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière présentent une finition noir mat et des extérieurs contrastés. Les étriers de frein ont également été assortis.

L'intérieur présente un tableau de bord qui semble se confondre avec l'extérieur, prolongeant les lignes du capot dans l'habitacle. Il est recouvert d’un luxueux cuir beige durable qui contraste avec les finitions en aluminium noir brossé ailleurs.

Les sièges sont dotés du même cuir que le tableau de bord et s'inspirent de ceux d'une voiture de course classique, conçus pour s'incurver autour de l'occupant. Leur conception en deux parties s'inspire des sièges de Pura Vision, avec des inserts uniques en aluminium. Les appuie-tête sont finis dans un textile tout aussi chic tandis que des coutures contrastées noires et beiges sont présentes sur les sièges, l'intérieur des portes et le tableau de bord.