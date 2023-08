La société Automobili Pininfarina a dévoilé un tout nouveau modèle appelé Pura Vision, qui est censé introduire une "nouvelle ère de luxe électrique".

Décrit comme un véhicule de luxe électrique (e-LUV), le Pura Vision inspirera la prochaine génération de véhicules de luxe purement électriques d'Automobili Pininfarina.

Ce nouveau projet sera présenté au public lors de la Monterey Car Week (du 17 au 20 août), où il figurera aux côtés de l'hyper GT Battista Edizione Nino Farina et d'un autre nouveau véhicule de production de la marque.

On ne s'en rend peut-être pas compte en regardant les photos, mais la Pura Vision est une grande voiture. Elle mesure 5,2 mètres de long, 2,1 mètres de large (rétroviseurs compris) et 1,6 mètre de haut.

Le concept allie proportions classiques et détails exquis, avec son capot plongeant et ses ailes relevées inspirés de l'emblématique Cisitalia de 1947, premier véhicule à entrer dans la collection du Musée d'Art Moderne (MoMA) de New York.

Galerie: Automobili Pininfarina : Pura Vision

"Bien plus qu'un simple concept présentant un véhicule à venir, PURA Vision présente une philosophie de design moderne et pointue inspirée du riche héritage de Pininfarina et définissant une recette inimitable pour une collection de nouvelles et magnifiques voitures de luxe. Paolo Dellach, directeur général d'Automobili Pininfarina

À l'extérieur, les points forts sont les portes sans montants à triple ouverture, les phares cachés, les feux diurnes ultrafins et les feux à DEL horizontaux très étroits.

La carrosserie sportive est peinte en Bianco Sestriere Gloss, contrastant avec les éléments inférieurs en fibre de carbone et le toit flottant noir brillant. Vu de côté, le Pura Vision a une posture puissante grâce aux proportions spectaculaires entre la cabine et l'arrière, et aux jantes en alliage de 23 pouces peintes en noir mat.

Le concept original d'Automobili Pininfarina comprend également un toit panoramique innovant avec une section centrale fixe "biscotto" éclairée par un anneau de LED. Cette section relie le grand pare-brise au hayon et supporte également les grandes vitres latérales incurvées d'une seule pièce, qui font partie des ouvertures de la porte Lounge de chaque côté.

Les portes avant s'ouvrent vers le haut, tandis que les portes arrière s'ouvrent vers l'arrière. Combinées à l'ouverture sans montant, elles offrent un accès illimité à l'habitacle spacieux doté de 2+2 places.

Un habitacle luxueux et riche en technologie

Le concept Pura Vision se caractérise par un habitacle aéré et accueillant entre le plancher totalement plat et le toit panoramique en verre. L'intérieur s'inspire de l'univers des voiliers de luxe, avec des sièges avant "flottants" qui sont suspendus comme le foil d'un voilier et une console centrale qui ressemble à la forme d'une voile.

Le vaste tableau de bord prolonge les lignes du capot dans l'habitacle et accueille un écran tactile central intuitif qui s'élève de la console en cas de besoin, des instruments numériques avancés et un affichage tête haute, tous configurables par le conducteur. En outre, les haut-parleurs des appui-têtes offrent des zones sonores individuelles pour chaque occupant.

Le mélange des matériaux est spectaculaire et comprend du cuir anthracite, du cuir souple semi-aniline, du tissu textile, de la fibre de carbone apparente et de l'aluminium anodisé - tous ces éléments contribuent à faire de l'habitacle de la Pura Vision un endroit spécial.

Malheureusement, Automobili Pininfarina n'a pas révélé de détails sur le moteur entièrement électrique. L'entreprise a toutefois précisé que les véhicules inspirés par la Pura Vision seront conçus, dessinés et développés en Italie et qu'ils seront dotés de technologies avancées mises au point par le Digital Innovation Hub de l'entreprise en Allemagne.