Tout le monde aime les histoires à dormir debout. Dans le monde de l'automobile, il est difficile de trouver plus insolite qu'une grosse muscle car à moteur V8 qui se fraye un chemin entre les cônes d'un autocross, domaine habituellement réservé aux sveltes voitures de sport et aux voitures à hayon.

Aussi, lorsque cette vidéo d'une Oldsmobile Cutlass de 1970 est apparue sur la chaîne YouTube de Ben Smith, nous l'avons remarquée. Les muscle car classiques ne peuvent pas être plus puissantes ou plus authentiques que cela, alors montez le son et profitez de 60 secondes de tonnerre du V8 américain dans un cadre des plus improbables.

Pour être honnête, il ne s'agit pas d'une Cutlass 1970 de série. Nous ne connaissons pas l'étendue des modifications, mais la description de la vidéo mentionne un moteur 440 DX et une boîte manuelle à cinq vitesses, deux options de la Cutlass en 1970. En ce qui concerne la suspension, elle ne semble pas trop déviante compte tenu de sa taille. Nous ne savons pas s'il y a des modifications en dessous, mais une autre vidéo de l'intérieur de la voiture montre un certain roulis.

Franchement, c'est une belle partie de conduite que de se battre avec cette bête sur la piste sans renverser aucun cône. Pourrions-nous nous retenir au volant de cette voiture ? Probablement pas.

La description de la vidéo indique que tout cela s'est déroulé lors de la Blue Suede Cruise 2024. Nous supposons qu'il s'agit de la Lingenfelter Performance Blue Suede Cruise qui s'est déroulée il y a quelques semaines à Norwalk, dans l'Ohio. L'événement comprenait un autocross, des courses de dragsters, des concerts et plus de 3 000 voitures de collection pour un week-end de folie automobile. Une autre vidéo sur la chaîne YouTube montre la Cutlass en 13,55 à 185 km/h sur la piste de dragster du Summit Motorsports Park. Compte tenu de cette vitesse, nous soupçonnons le conducteur d'avoir eu un petit problème d'adhérence au départ de la ligne.

Nous doutons que cette vieille Cutlass ait réalisé le meilleur temps de l'autocross, mais là n'est pas la question. Il est agréable de voir quelqu'un s'amuser avec une vraie muscle car, et à en juger par le sourire du conducteur à la fin de la vidéo, nous dirions qu'il s'est bien amusé.