Un peu Batmobile et un peu KITT, la star de la série télévisée Supercar mais avec plusieurs influences dérivées de la Corvette On, pourrait résumer la Pontiac Phantom, la muscle car réalisée exclusivement sous forme de concept dessiné par Bill Mitchell.

Le créateur des deux premières générations de la Chevrolet Corvette a créé la Phantom comme dernier acte de sa carrière avant la retraite, imaginant le stéréotype de la voiture de sport étoilée d'une manière encore plus originale.

Inspirée des mythes du passé

Lancée en 1977, la Phantom a une forme presque caricaturale, avec un long capot entourant de minces phares horizontaux et incorporant une série de finitions chromées proéminentes. Les flancs très bas, avec des pneus à jante blanche et des passages de roues arrière musclés, ne passent pas non plus inaperçus.

Motorsport.com Pontiac Phantom (1977)

La carrosserie est entièrement en fibre de verre et le châssis est dérivé de la Pontiac Grand Prix. D'une manière générale, le design rappelle les Cadillac des années 1930, parmi les premiers modèles dessinés par Mitchell. Dommage qu'il n'y ait pas de moteur sous le capot.

Adieu les muscle cars

En fait, la Pontiac n'est pas imaginée comme un futur modèle de production, mais comme un pur exercice de style de la part de Mitchell. D'ailleurs, le « père » de la Phantom décrit lui-même la voiture comme « l'expression de ce qu'il a toujours aimé ».

C'était une sorte de lettre d'amour aux muscle cars, à une époque - la fin des années 1970 - où ce secteur était en grande difficulté en raison de la crise énergétique de 1973 qui rendait les grosses voitures de sport dotées d'énormes (et assoiffés) moteurs V8 non rentables.

Bien que la Pontiac n'ait jamais vu le jour, on peut l'admirer en personne dans la collection du Sloan Museum à Flint, dans le Michigan.