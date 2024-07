Dimanche, c'était le dernier jour de Goodwood Festival of Speed 2024, et quelle journée ! Nous avons vu des centaines de véhicules se frayer un chemin jusqu'à l'emblématique montée de 1,16 mile (1,86 km) pendant les cinq jours de l'événement, des machines du début du siècle aux hypercars modernes.

Ces 10 voitures étaient les plus rapides. Elles vont des voitures de course de Formule 1 des années 1970 aux voitures de sport modernes, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Certains de ces véhicules ont déjà participé à la course de côte avec succès, tandis que d'autres en étaient à leur premier voyage.

Vous pouvez visionner l'intégralité du top 10 de Goodwood ci-dessous :

Lotus-Cosworth 77

Temps : 49,86 secondes

Les voitures modernes ne sont pas les seules à figurer dans le top 10. L'adorable voiture de Formule 1 Lotus-Cosworth 77, qui a fait ses débuts en course en 1976, arrive en dixième position. Développée par Colin Chapman et une équipe d'ingénieurs de Lotus, elle est équipée d'un moteur Cosworth V-8 monté en position centrale et développant 465 chevaux. Le pilote professionnel Nicholas Padmore a effectué le parcours en 49,86 secondes.

Ford Puma Rally1

Temps : 49,82 secondes

Vous ne le savez peut-être pas, mais Goodwood possède son propre circuit de rallye, à quelques kilomètres de la course de côte. C'est là que certaines des voitures de rallye les plus cool de l'histoire viennent jouer. La Ford Puma Rally1 a fait ses débuts dans le championnat du monde des rallyes en 2022 avec un moteur turbocompressé de 1,6 litre développant 380 chevaux. Adrian Formaux a réalisé un temps de 49,82 sur le circuit de Goodwood.

Nissan Skyline GTR R32 Group A

Temps : 48,91 secondes

Les voitures de course ne peuvent pas être plus emblématiques que cela. La Nissan Skyline GTR Calsonic a fait ses débuts au Japon en 1993 et a remporté les 24 heures de Spa ainsi que trois championnats australiens du groupe A. Elle avait une puissance de 550 chevaux à l'époque, mais elle est aujourd'hui plus proche de 1 000 chevaux. Elle a concouru la course de côte en un temps record de 48,91 secondes.

Czinger 21C

Temps : 48,83 secondes

Pour sa première sortie officielle au Festival of Speed de Goodwood, la Czinger 21C - une obscure supercar californienne - a battu le record des voitures de route de série et s'est hissée parmi les 10 meilleurs temps du week-end. Elle a effectué un parcours chronométré en 48,83 secondes. Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 2,88 litres à vilebrequin plat développant jusqu'à 1 250 chevaux.

Czinger

Alpine A110R Pikes Peak

Temps : 48,19 secondes

Cette Alpine est faite pour les courses de côte. L'A110R Pikes Peak s'est attaquée à la redoutable course de côte du Colorado en janvier dernier avant d'exercer ses talents à Goodwood. Avec le pilote de rallye Raphael Astier au volant, elle a bouclé le parcours en 48,19 secondes.

Porsche 911 GT3 Cup

Temps : 48,05 secondes

La Porsche 911 GT3 Cup a été conçue pour les performances sur circuit. Elle est équipée d'un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres développant 485 chevaux et ne pèse que 2 778 livres (1 260 kg). Avec le pilote britannique James Wallis au volant, la GT3 Cup a terminé cinquième du week-end avec un temps chronométré de 48,05 secondes.

Subaru GL Family Huckster

Temps : 47,50 secondes

Subaru a construit le GL Family Huckster spécialement pour le Festival de vitesse de Goodwood. Il a fait ses débuts en 2022 et est devenu le break le plus rapide à s'attaquer à la course de côte. Cette année, avant de s'écraser contre des tonneaux de foin, Travis Pastrana a enregistré le quatrième temps le plus rapide de la journée : 47,50 secondes.

Gurney Eagle-Chevrolet FA74

Temps : 47,34 secondes

Cette magnifique voiture de course Gurney Eagle-Chevrolet FA74 Formula 5000 de 1974 était l'une des plus anciennes voitures de la phase chronométrée, mais aussi l'une des plus rapides. Dotée d'un moteur V-8 de 5,0 litres et de 600 chevaux, le pilote Michael Lyons a terminé avec un temps de 47,34 secondes, plaçant ainsi la voiture de course dans le trio de tête.

Nick Dungan / Goodwood

Subaru WRX: Project Midnight

Temps : 45,15 secondes

Subaru a lancé un deuxième véhicule spécialisé dans la course de côte de Goodwood, et il a été encore plus rapide. Présentée cette année au Festival of Speed, la WRX : Project Midnight est dotée d'un moteur à quatre cylindres à plat de 2,0 litres développant 670 chevaux et tournant à 9 500 tr/min. Scott Speed l'a conduite jusqu'à la deuxième place avec un temps de 45,15 secondes.

Ford SuperVan 4.2

Temps : 43,99 secondes

La voiture la plus rapide à Goodwood n'était pas une voiture du tout. Le SuperVan 4.2 électrique de Ford, avec Romain Dumas au volant, a enregistré un temps de 43,99 secondes. Même avec une puissance de 1 400 chevaux, il est toujours choquant de voir un véhicule aussi gros se déplacer aussi rapidement.