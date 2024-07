Le Goodwood Festival of Speed est sans pitié. La course de côte de 1,1 mile (1,7 km) a connu son quatrième accident majeur du week-end, impliquant cette fois une Glickenhaus SCG 004C. Et ce n'est pas beau à voir.

L'incident s'est produit dimanche lors de la manche chronométrée "shootout", l'événement phare du Festival. La SCG 004C, pilotée par la légende italienne du rallye Piero Longhi, a perdu le contrôle de la voiture à la sortie du deuxième virage de la montée, quittant le côté droit de la chaussée pour aller s'encastrer dans les bottes de foin.

Longhi est sorti du véhicule et n'a pas semblé blessé. Mais la Glickenhaus n'a pas eu cette chance. Elle a percuté de plein fouet les balles, arrachant sa coque avant et endommageant le châssis en dessous. Les officiels ont eu du mal à déplacer la voiture et à la faire monter sur un plateau afin de libérer la piste pour les autres participants, ce qui laisse supposer que les dégâts ne se limitent pas à un simple nez abîmé.

L'incident peut être vu en direct ci-dessous.

L'incident de cette Glickenhaus est la quatrième épave que nous avons vue depuis le début de l'année au Festival of Speed de Goodwood. Le jeudi de l'événement, une version réservée à la piste de la supercar électrique Evija de Lotus s'est écrasée sur la ligne de départ. Puis, dimanche, une Audi Le Mans s'est écrasée dans le virage de Molecomb après avoir perdu le contrôle. Plus tard, une Ferrari 512 BB LM pilotée par Annette Mason, qui participait également aux essais, a été endommagée après avoir heurté les bottes de foin à la chicane emblématique de Flint Wall.

Bien qu'il ne soit jamais agréable de voir des voitures endommagées, nous sommes heureux de constater que ces pilotes n'ont rien retenu. C'est ce qui rend ces événements amusants, après tout.