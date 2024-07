Travis Pastrana, pilote de rallye, vient de faire une rencontre malheureuse avec une botte de paille au Goodwood Festival of Speed 2024, mettant fin à ses chances de terminer à la première place lors de l'épreuve chronométrée de dimanche.

Pastrana, au volant de sa Subaru "Family Huckster", a perdu le contrôle de sa voiture et est allé s'encastrer dans les bottes alors qu'il tentait de gravir la colline de Goodwood. Il est sorti dans le virage de Molecomb, un virage à gauche délicat qui surprend régulièrement les meilleurs pilotes.

La Subaru hautement modifiée a subi un choc sur le côté droit et l'avant, ce qui l'a empêchée de continuer son run, malgré les efforts de Pastrana pour la faire repartir. Le pilote d'usine Subaru, âgé de 40 ans, est apparu indemne dans les instants qui ont suivi l'accident.

Les images de l'incident peuvent être visionnées dans le lien ci-dessous.

Ce n'est pas la première fois que Pastrana crashe une Subaru à Goodwood. En 2022, il a fait rouler une WRX STI de rallye sur la piste de rallye de l'événement, et s'en est sorti indemne.

Cet accident est le dernier d'une série d'incidents survenus cette année au Festival of Speed. Plus tôt dans cette épreuve, une Glickenhaus a perdu le contrôle et s'est crashée dans le deuxième virage. Avant cela, une Ferrari 512 BB LM s'est écrasée dans les bottes de foin à côté de l'emblématique chicane Flint Wall. Plus tôt dans la journée, une Audi Le Mans a perdu le contrôle et s'est écrasée contre les barrières du Molecomb, un peu comme Pastrana. Et jeudi, une Lotus Evija de série s'est encastrée sur la ligne de départ.

L'incident de Pastrana est la preuve que même les meilleurs pilotes peuvent commettre des erreurs à Goodwood. Après tout, il s'agit d'un circuit impitoyable. Nous sommes heureux qu'il s'en sorte et espérons que le Family Huckster reviendra l'année prochaine pour remporter une victoire.