Après presque 40 ans, la Ford Capri fait son retour. Cependant, il ne s'agit que du nom. Le modèle emblématique du constructeur américain se montre désormais sous la forme d'un SUV électrique qui ne cite l'ancienne voiture de sport que dans certains détails. Mais le nom Capri évoque le souvenir d'une époque dorée où Ford faisait partie des plus grands constructeurs automobiles d'Europe.

La première génération de Capri (1969-1973)

Un long capot, une carrosserie élégante et des moteurs pour tous les budgets. En 1969, cinq ans après la Mustang aux États-Unis, Ford a connu un succès similaire en Europe avec la première Capri. Avec ses formes envoûtantes, la Ford Capri a suscité des envies et des rêves qui se sont avérés tout à fait réalisables au réveil. Dès la première génération de modèles, un million d'exemplaires sont sortis des chaînes de production en seulement cinq ans. À la fin, ce nombre devait presque doubler.

Galerie: Ford Capri (1969-1989)

Ford Media Archive

Les formes tendues de la première Capri, ses surfaces et ses contours clairs étaient l'œuvre du designer américain Philip T. Clark, créateur de la Ford Mustang, elle aussi culte. À l'origine, la Capri aurait d'ailleurs dû s'appeler Colt. Mais il s'est avéré qu'un constructeur d'Extrême-Orient portait déjà ce nom dans son portefeuille de modèles. Nous savons de quelle marque il s'agit...

En janvier 1969, le nouveau coupé a fait sa première apparition internationale au Salon de l'automobile de Bruxelles. Enfin, en février 1969, la Capri est entrée dans l'arène où se décide en fin de compte le succès d'un modèle : les showrooms des concessionnaires. Pour elle, ce fut un match à domicile convaincant.

Capri 1300, Capri 1500, Capri 1700 GT, Capri 2000, Capri 2300 GT : au total, cinq variantes de modèles étaient disponibles au lancement, de 1,3 à 1,7 litre de cylindrée avec des motorisations V4, et au-delà en six cylindres. La gamme de puissance correspondante s'étendait de 50 à 108 ch, une valeur tout à fait respectable à l'époque. La Capri 1300 atteignait ainsi les 100 km/h en 22,7 secondes ou, en version 2300 GT, en 10,8 secondes, la vitesse de croisière maximale se situant entre 133 et 178 km/h.

À l'automne 1969, une version plus puissante de la 2300 GT est devenue le chef de file de la famille de modèles. Avec des arbres à cames affûtés, un échappement à double tube et des modifications au niveau de l'allumage et du carburateur, elle servait une puissance de 125 ch, un moteur plutôt chaud, qui réalisait le prestigieux sprint de 100 km/h en 9,8 secondes, comme une voiture de sport, et pouvait afficher une vitesse maximale de 190 km/h.

Jusqu'au changement de modèle fin 1973, diverses modifications et mesures d'entretien des modèles avaient permis de maintenir la série au goût du jour, y compris la gamme de moteurs. Les moteurs V4 furent remplacés par des quatre cylindres en ligne modernes de 1,3 et 1,6 litre issus de la gamme Ford Taunus, développant respectivement 55 et 72 ch, voire 88 ch, sous le long capot avant. Parallèlement, le V6 3,0 litres de 140 ch, qui avait déjà fait ses preuves dans la Granada et la Consul GT, était désormais disponible pour les modèles Capri allemands.

Ford Ford Capri 2600 RS

Mais l'icône de la famille Capri était et reste, aux yeux de nombreux passionnés, fans et amateurs de sport automobile, la 2600 RS : présentée en 1970, le modèle le plus sportif de la marque à ce jour. Pour 8 000 euros, les sportifs disposaient d'une voiture à six cylindres, à injection Kugelfischer, avec un châssis sport surbaissé et une puissance de 150 ch.

Avec son capot noir mat et ses doubles phares marquants en configuration sport automobile, elle est rapidement apparue à la hauteur de la phalange Porsche, habituée au succès. Le tirage d'homologation de 1 000 unités, fortement affiné avec des ingrédients de construction légère tels que des jantes en magnésium, des vitres en plexiglas et des portes en plastique, a posé la première pierre d'une carrière de course exceptionnelle.

La deuxième génération de Capri (1974-1977)

Le fait que la Capri II devienne elle aussi la favorite du public, malgré la crise pétrolière dont on a beaucoup parlé en 1974, est probablement dû à ses arguments de bon sens encore plus marqués. Avec de grands phares rectangulaires et des clignotants intégrés, des surfaces lisses et un pare-chocs rectiligne, le modèle suivant était plus sobre et plus clair.

Archives des médias Ford Ford Capri II

Des vitres latérales fines et étirées vers l'arrière allongeaient la carrosserie et la rendaient plus gracieuse, tandis que de jolis détails comme la petite bosse sur le capot ou la calandre noire ajoutaient une touche sportive. En même temps, le caractère cool de la première génération de Ford Capri, son langage des formes et ses proportions n'ont pas été affectés par cette poussée d'évolution : un long capot, des lignes de toit et de ceinture basses, un arrière court et croustillant. Uwe Bahnsen, à l'époque designer en chef de Ford, avait fait du bon travail.

La gamme de moteurs de la deuxième génération de Capri correspondait en grande partie à celle de la première. Le modèle d'entrée de gamme de 1,3 litre était tout d'abord équipé du moteur OHV de 55 ch connu de la Ford Escort, mais une version à essence normale de 54 ch suivit peu après. Les niveaux supérieurs dans la hiérarchie des performances étaient occupés par les Allrounders 1,6 litre de 68, 72 et 88 ch, tandis que la 2600 GT était supprimée. Les clients plus sportifs trouvaient désormais deux modèles à six cylindres : une version 2,3 litres de 108 ch et le moteur Essex de trois litres avec 138 ch.

En mai 1976, Ford réorganisa fondamentalement sa gamme de modèles. Outre les modifications apportées à la structure de l'équipement et aux détails de l'habitacle, un moteur V6 de 2,0 litres et 90 ch remplaça la version 1600 de 88 ch. Un coup de maître : sa combinaison convaincante de régularité de marche, de tempérament, de consommation de carburant modérée et de fiabilité s'harmonisait parfaitement avec le caractère de la sportive populaire et les attentes de ses acheteurs.

Pour remplacer l'ancienne variante GT, la Capri S a fait son apparition en mai 1976. Avec son V6 de trois litres, elle provoquait des coupés six cylindres deux fois plus chers et elle accélérait de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, pour atteindre 198 km/h.

La troisième génération de Capri (1978-1986)

La troisième et dernière génération de la Ford Capri a été présentée au public en mars 1978. Elle arborait fièrement une proue redessinée avec des phares halogènes doubles et un tablier avant avec spoiler intégré, des mesures visant à améliorer l'efficacité aérodynamique.

Archives des médias Ford Ford Capri III

Le châssis avait lui aussi nettement gagné en qualité : il était doté d'un essieu avant à jambes élastiques, guidé par des bras transversaux et renforcé par une barre stabilisatrice. Le guidage des roues arrière est assuré par un essieu arrière stable en trajectoire et en carrossage avec des amortisseurs à gaz. Associé à une barre stabilisatrice, il en résulte une nette augmentation de la sécurité de conduite, de la tenue de route et de la stabilité en virage. Des freins à disque assistés ont été ajoutés à l'essieu avant de tous les modèles.

Le programme de propulsion rationalisé comprenait désormais deux quatre cylindres en ligne de 1,6 litre et trois moteurs V6 de 2,0, 2,3 et 3,0 litres de cylindrée, avec une gamme de puissance allant de 68 à 138 ch. Pour l'année modèle 1979, la version Capri S du grand six cylindres coutait désormais 10 000 euros. La Capri III est également devenue célèbre dans la série télévisée "The Professionals", alias "Les professionnels".

En 1981, une véritable bombe a rejoint le cercle des sportives : la Ford Capri 2,8 Injection était une création de l'équipe "Special Vehicle Engineering", un précurseur de la division Ford Performance. Elle remplaçait la version trois litres et prenait l'héritage de la légendaire 2600 RS. Son nouveau moteur V6 à injection de 2,8 litres de cylindrée permettait, avec 160 ch, des expériences de conduite exigeantes : une vitesse maximale de 210 km/h et une accélération de l'arrêt à 100 km/h en un peu plus de huit secondes.

L'Injection pouvait ainsi se faire remarquer dans le quatuor de voitures, d'autant plus que le châssis S modifié mettait en scène la puissance offerte de manière sportive. Des détails de design et d'équipement comme un spoiler expressif, des bandes décoratives marquantes et un intérieur accentué en conséquence soulignaient le profil de mouvement préféré de cette Capri.

Archives des médias Ford Ford Capri Turbo

Mais ce n'est pas tout : la Ford Capri Turbo, limitée à 200 unités, a également suivi en 1981. Sous son capot battait le cœur de 2,8 litres de l'Injection, gonflé à 188 ch par un turbocompresseur KKK, et un différentiel à glissement limité était disponible en option. Le Turbo se distinguait également de ses frères plus dociles par des pneus musclés de 235 millimètres sous des élargisseurs d'ailes aérodynamiques ainsi que par un aileron avant et arrière. Il s'écoulait à peine huit secondes entre le démarrage à l'arrêt et la vitesse de 100 km/h, et sur l'autoroute, la Capri Turbo atteignait jusqu'à 215 km/h.

La carrière de la Capri s'est terminée en 1984 en Europe continentale, mais elle a encore été construite en Grande-Bretagne jusqu'en 1986. Ford a produit environ 1,9 million d'exemplaires de la Capri, écrivant ainsi un chapitre très réussi de l'histoire automobile allemande et européenne.

La Ford Capri dans le sport automobile

L'extraordinaire carrière de la Capri en sport automobile a commencé en 1970 avec le modèle de série 2600 RS. En 1971, Ford participe, côté usine, au championnat européen des voitures de tourisme avec deux véhicules et au championnat allemand des circuits avec un exemplaire. Les résultats parlaient d'eux-mêmes : sur la scène internationale, Dieter Glemser remporta le titre, tandis que dans la compétition allemande, Jochen Mass remporta la victoire finale avec le résultat maximal de huit victoires en huit courses.

En 1972, les Ford Capri ont continué à dominer presque partout à leur guise, ajoutant à leur palmarès le championnat allemand de course automobile avec Hans-Joachim Stuck, le championnat européen de voitures de tourisme avec Jochen Mass, la première et la deuxième place de leur catégorie aux 24 heures classiques du Mans et une triple victoire aux 24 heures de Spa-Francorchamps, en Belgique. Même le double champion du monde des rallyes Walter Röhrl a entamé sa brillante carrière sur une Ford Capri.

Après une période de transition, l'ère de la Ford Capri Turbo de 400 ch a débuté en 1978 dans le championnat allemand de course automobile. En 1979, elle s'est révélée être un véritable brochet dans l'étang de la carpe avec quatre victoires dans la division jusqu'à deux litres de cylindrée et en 1980, en tant que "Super Capri" d'environ 580 ch, elle a même pris pour cible les dominantes Porsche 935 dans la grande division de plus de deux litres de cylindrée. Avec cinq victoires, Klaus Ludwig devint le pilote le plus performant de la série, même s'il manqua le titre de champion en raison de litiges réglementaires.

1981 fut également une année de sport automobile pour la Ford Capri, mais malheureusement aussi la dernière, car son successeur, la C100, s'échauffait déjà dans le groupe C pour les prototypes de sport. Avec dix victoires en 13 courses, Klaus Ludwig et sa Turbo-Capri ont fait une véritable percée vers le championnat dans la petite division, alors que parallèlement, la Super Capri de Manfred Winkelhock a remporté six victoires dans la grande division. Une sortie avec un point d'exclamation !