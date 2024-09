Il y a deux ans, le 13 septembre 2022, Ferrari stupéfiait l'industrie automobile en présentant la Purosangue : la première quatre portes de série de Maranello, et un "SUV de surcroît". Bien sûr, la marque ne la considère pas exactement comme un SUV, mais ce n'est rien d'autre qu'une tentative d'entrer dans le segment des SUV/crossover, où d'autres marques de luxe sont déjà présentes.

Lorsque la Purosangue a été dévoilée, elle a immédiatement fait parler d'elle. Les "puristes" la considèrent comme un sacrilège et non comme une vraie Ferrari, d'autres y voient un bon moyen d'explorer de nouveaux segments, mais quel impact a-t-elle eu sur les ventes et l'image de Ferrari ?

La marque au cheval cabré est plus populaire que jamais

Ferrari vend actuellement plus de véhicules que jamais. Selon les résultats semestriels, la marque a enregistré un nouveau record de ventes pour le premier semestre de cette année, avec plus de 7 000 unités livrées. Au total, le constructeur italien a livré 7 044 unités, soit une hausse de 1,2 % par rapport à la période janvier-juin 2023.

Bien qu'il s'agisse de la croissance la plus faible pour la période des dix dernières années (si l'on exclut le Covid 2020), le volume jusqu'en juin 2024 a presque doublé par rapport au total expédié il y a dix ans, avec 3 694 unités.

Cette croissance est remarquable si l'on considère le prix élevé des Ferrari. À cela s'ajoutent les tensions géopolitiques croissantes et les guerres qui affectent certains de ses marchés. La raison de cette augmentation ne peut être attribuée entièrement au Purosangue, car ses immatriculations ont commencé à la fin du troisième trimestre 2023.

Expéditions mondiales de Ferrari au cours du premier semestre

Les Ferrari les plus vendues

Selon les données de JATO Dynamics couvrant 52 marchés dans le monde, la Purosangue a été la troisième Ferrari la plus vendue entre janvier et août 2024. Les informations, qui excluent un marché clé pour les voitures de luxe comme le Moyen-Orient, indiquent que le SUV s'est vendu à près de 1 500 unités jusqu'en août, dépassant la Ferrari 296, avec plus de 3 100 unités, et la Ferrari Roma, avec près de 1 900 unités.

296 GTB Ferrari Roma Ferrari Purosangue

La Purosangue a dépassé les ventes de la Ferrari SF90, de la 812, de la Portofino (abandonnée en 2023), entre autres. Le prix de base de la Purosangue en France est d'environ 384 000 euros, soit près de 100 000 euros de plus qu'une Ferrari 296 GTB et 170 000 euros de plus que le coupé Ferrari Roma.

En outre, la Purosangue s'est vendue 28 % de plus que la SF90, alors que le prix de base de cette dernière n'était supérieur que de 16 % à celui de la première. Avec la Purosangue, Ferrari augmente certainement ses revenus.

Les ventes de Ferrari par modèle

Modèle Année 2023 Janvier-Août 2023 Janvier-Août 2024 296 2 718 unités 1 700 unités 3 117 unités Roma 1 916 unités 1 329 unités 1 870 unités Purosangue 227 unités 43 unités 1 489 unités SF90 1 880 unités 1 333 unités 1 162 unités 812 1 753 unités 1 270 unités 723 unités Portofino 1 560 unités 1 175 unités 160 unités Daytona 110 unités 75 unités 133 unités F8 1 459 unités 1 254 unités 49 unités

Qu'en est-il de l'image de Ferrari ?

Il n'y a pas de preuve d'une détérioration de l'image de Ferrari en raison de la Purosangue. La marque reste de loin le leader du segment des supercars et gagne beaucoup d'argent (l'EBIT est passé de 28,3 % en S1 2023 à 28,9 % en S1 2024).

Entre-temps, l'évaluation sur les marchés des capitaux a établi un nouveau record, le prix de l'action atteignant presque 450 euros le 30 août 2024. Le pur-sang peut donc être considéré comme une nouvelle Ferrari réussie.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.