Depuis des années, le préparateur allemand Novitec nous a habitués à des versions "extra large" des supercars Ferrari qui parviennent à donner une touche supplémentaire aux créations de Maranello sans trop dénaturer leurs lignes et leur élégance.

Même la toute nouvelle Ferrari 296 GTB N-Largo de Novitec semble échapper à cette tradition : cette édition limitée à 15 exemplaires, en plus d'une carrosserie agrandie de 12 cm à l'arrière, dispose d'une version améliorée du V6 3.0 hybride rechargeable qui atteint 868 ch.

Ferrari s'élargit

Nous commençons par examiner la carrosserie de la version N-Largo de la Ferrari 296 GTB, qui ajoute de nouveaux garde-boue en fibre de carbone réalisés en collaboration avec le designer Vittorio Strosek (plus connu pour ses Porsche spéciales des années 1980 et 1990).

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo de Novitec, vue de trois quarts avant

Ces composants légers et robustes ajoutent 6 cm à la largeur de l'avant et 12 cm à celle de l'arrière, des mesures parfaites pour accueillir les nouvelles jantes en alliage Vossen de 21" à l'avant et de 22" à l'arrière, montées sur un kit de suspension abaissée.

Les pneus haute performance visibles sur les photos officielles de Novitec sont des Pirelli P Zero 225/30 ZR 21 93Y à l'avant et 335/25 ZR 22 105Y à l'arrière. Les mêmes photos montrent également clairement les triples évents d'air chaud de freinage (en fibre de carbone apparente) découpés dans le haut des ailes avant.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, détail des jantes en alliage

De la fibre de carbone partout

Parmi les autres éléments spéciaux en fibre de carbone de la N-Largo, citons le bouclier avant avec spoiler intégré et le capot avant avec des conduits d'air qui améliorent la charge aérodynamique de la partie avant.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo de Novitec, vue de face Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo by Novitec, la vue arrière

De même, le kit N-Largo modifie l'arrière de la Ferrari avec un diffuseur et un aileron en carbone apparent, l'habillage en carbone apparent du compartiment moteur. Ceux qui le souhaitent peuvent choisir de conserver l'aile escamotable de série de la 296 GTB (recouverte de carbone) ou d'installer un aileron en queue de canard réalisé par Novitec.

Configuration abaissée

Grâce à des ressorts sport spéciaux, la configuration de la N-Largo a été abaissée de 35 mm, mais pour ceux qui ne veulent pas avoir de problèmes avec les bosses ou les rampes de parking, il y a toujours en option un système de relevage hydraulique de l'avant qui rehausse la partie avant de 40 mm.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo par Novitec, l'intérieur

Ce système revient à la hauteur normale en appuyant à nouveau sur le bouton dans le cockpit ou en dépassant les 80 km/h.

Nouveau système d'échappement pour 38 ch supplémentaires

Le travail sur le moteur V6 biturbo se concentre sur les modifications apportées aux entrées du turbo, aux catalyseurs métalliques à 100 cellules et au système d'échappement Novitec haute performance qui confèrent à la chaîne cinématique hybride 38 ch supplémentaires, pour un total de 868 ch.

Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo par Novitec, détail de la queue, de l'aile et des échappements

Le nouveau système d'échappement est reconnaissable aux deux sorties de 102 mm de diamètre intégrées à l'arrière avec un insert en grillage et un anneau en carbone. Les échappements Novitec sont réalisés en acier inoxydable ou en Inconel avec un revêtement en or 999.